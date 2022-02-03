الأردن وروسيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائى فى عدة مجالات

بحثت اللجنة الأردنية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، عبر تقنية الاتصال المرئي، تعزيز التعاون الثنائي في العديد من المجالات.

وذكرت وكالة أنباء الأردن (بترا) أن ذلك جاء خلال اجتماعات الدورة السادسة للجنة برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، ووزير الزراعة الروسي ديمتري باتروشيف، حيث تم وضع خطة شاملة لتوسيع التعاون بين البلدين في الموضوعات ذات الأولوية للأعوام (2022-2025)، حيث تم التوقيع عليها في ختام أعمال اللجنة من قبل الجانبين.

وقال الشمالي إن الاجتماع يمثل فرصة لاستعراض التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في ظل الظروف التي فرضتها جائحة كورونا، مؤكدا ضرورة تعزيز كافة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري في ضوء العلاقات القوية التي تربط البلدين، حيث أن الصادرات الأردنية إلى روسيا لم تتجاوز 2.8 مليون دولار في أحسن حالاتها، وانخفضت في عام 2020 بنسبة 10%، واستمرت بالانخفاض لتسجل خلال الأشهر الـ 11 الأولى من العام 2021 ما نسبته 3.39%، كما انخفضت صادرات روسيا إلى الأردن بنسبة 11% في العام 2020.

وشدد الشمالي على أهمية تبسيط إجراءات التجارة والاستثمار أمام رجال الأعمال في كلا البلدين من خلال رفع أية رسوم أو ضرائب مفروضة على العمليات التجارية المبرمة بين البلدين، لافتا إلى أن الأردن يعول على دعم الجانب الروسي نحو تفعيل مذكرة التعاون بين الحكومة الأردنية والمفوضية الاقتصادية الأورو آسيوية والتنظيم لعقد الاجتماع الأول لمجموعة العمل المشتركة المعنية بالتعاون بين الجانبين ودعم مقترح الحكومة الأردنية بإقامة اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.

من جانبه، أكد الوزير الروسي أهمية تعزيز التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية إلى جانب التعاون في مجالات التعليم العالي والنقل والطاقة والزراعة وغيرها من المجالات.

وتوصلت اللجنة إلى عدد من الاتفاقات والتفاهمات التي تستهدف تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.