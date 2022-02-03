وفاة النائبة السابقة بسنت فهمى

توفيت الدكتورة بسنت فهمي، عضو مجلس النواب السابقة والخبيرة الاقتصادية، بعد صراع مع المرض إثر إصابتها بفيروس كورونا الشهر الماضي.

وقالت النائبة السابقة ثريا الشيخ عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: "لا حول ولا قوة إلا بالله.. حبيبتي وأختي ونعم الصديقة ، د. بسنت فهمي الخبيرة الإقتصادية وعضو البرلمان السابقة في ذمة الله.. والله إن القلب ليحزن والعين لتدمع وأعتصر علي فراقك يا حبيبتي ، وإلي لقاء في الجنة إن شاءالله يا حبيبتي".

وتابعت: “برجاء الدعاء ليها بظهر غيب بفضل تلك الأيام ، أن يرحمها ويغفر لها”.