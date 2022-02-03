الخميس 03 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الإعلام اليمنى يحذر من إطلاق الحوثى عمليات تجنيد إجبارى للمدنيين

وزير الإعلام اليمنى
وزير الإعلام اليمنى

حذر وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، من إطلاق ميليشيا الحوثي عمليات تجنيد إجباري واسعة للمدنيين في العاصمة المختطفة صنعاء وباقي المناطق الخاضعة لسيطرتها.


وقال الإرياني - في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن ميليشيا الحوثي أجبرت المدنيين على التجنيد في العاصمة صنعاء للزج بهم في جبهات القتال في مخالفة وانتهاك خطير للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى لجوء ميليشيا الحوثي إلى عمليات التجنيد يهدف لتعويض الخسائر البشرية التي تعرضت لها في جبهات القتال بمحافظة مأرب وغيرها من الجبهات، وبما يؤكد على مضيها في نهج التصعيد السياسي والعسكري ورفض كل دعوات التهدئة تنفيذا للإملاءات الإيرانية.


‏وطالب الإرياني، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة تجنيد ميليشيا الحوثي الإجباري للمواطنين، باعتبارها عمليات قتل منظم للمدنيين، والضغط لوقفها، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية.

 

 ضرورة تبني إجراءات الحد من مخاطر الكوارث

وفي سياق متصل،  أكد وزير المياه والبيئة المهندس اليمني، توفيق الشرجبي، ضرورة تبني إجراءات الحد من مخاطر الكوارث والأزمات الطبيعية، وفق منهجيات إطار "سينداي" والاستراتيجية العربية بما يتواكب مع واقع المرحلة الصعبة التي يعيشها اليمن.

 

وشدد الشرجبي- في اختتام ورشة عمل حول نظام مراقبة إطار "سنداي" ونظام احتساب خسائر الكوارث لليمن، نظمتها الوزارة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، وفق وكالة الأنباء اليمنية، الأربعاء- على تنسيق الجهود لإدارة فاعلة لأزمات المخاطر والخروج بحلول تساعد في رسم السياسات لقطاع البيئة، مؤكدًا حرص الحكومة على تذليل كل الصعوبات أمام الفريق الفني لرصد إطار "سينداي" لتحقيق الأهداف المرجوة منه.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

مبروك عطية: «ضرب الزوجة مباح فى حالة النشوز ولن نلغيها عشان حقوق المرأة»

استمرار ارتفاع إصابات ووفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم

الكاميرون تتجسس على مران المنتخب المصرى.. وقرار حاسم من كيروش

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

فى عيد ميلاد شاكيرا.. 300 مليون دولار ثروتها وهذه حقيقة انفصالها عن بيكيه

صندوق النقد الدولى يوافق على صرف مليار دولار لباكستان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن