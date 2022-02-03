استمرار ارتفاع إصابات ووفيات بسبب كورونا فى أنحاء العالم

واصلت دول العالم تسجيل ارتفاعات في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء كورونا عالميا، مساء الأربعاء، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.



آسيويا، في أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6620 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 670 الفا و313 حالة والوفيات إلى 8779 حالة.



وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8744 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و295 ألفا و494 حالة والوفيات إلى 37 ألفا و777 حالة.



وفي بنجلاديش، سجلت البلاد 12 ألفًَا و193 إصابة ووفاة 36 شخصا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و824 ألفا و180 مصابًا والوفيات إلى 28 ألفا و461 حالة.



وفي بروناي، سجلت السلطات الصحية 82 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى 16 ألفًا و 558 إصابة، كما ظلت حصيلة الوفيات متوقفة عند 59 حالة.



وفي سنغافورة، سجلت السلطات الصحية 3101 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الإصابات 362 ألفًا و 176 إصابة، بينما بلغت حصيلة الوفيات 859 حالة حالة عقب تسجيل حالة وفاة على مدار أمس.



وفي جزر المالديف، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2180 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى141 ألفا و60 حالة والوفيات إلى 278 حالة.



وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 3637 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى والوفيات إلى 11 ألفا و766 حالة.



وفي أوروبا، أعلنت سلطات الصحة البريطانية تسجيل 534 حالة وفاة، و88 ألفا و85 إصابة بفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ما يرفع عدد من ماتوا في المملكة المتحدة خلال 28 يوما من تشخيص إصابتهم بالفيروس إلى 157 ألفا و409 شخص، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة هناك منذ ظهور الوباء 17 مليون و515 ألفا و199 إصابة.



وسجلت وزارة الصحة الإيطالية 395 حالة وفاة، و118 ألفا و994 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 147 ألفا و320 حالة، وإجمالي الإصابات 11 مليونا و235 ألفا و745 إصابة.



وفي البرتغال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 54 ألفا و693 إصابة جديدة و56 حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 2 مليون و745 ألفا و383 إصابة، وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 20 ألفا و24 حالة وفاة.



وفي اليونان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 18 ألفا و825 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى مليون و984 ألفا و544 إصابة. وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 106 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 23 ألفا و721 حالة. حسبما ذكرت صحيفة /كاثميريني/ اليونانية.



أما جارتها قبرص، أعلنت تسجيل 3083 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية. وذكرت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية أن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة ارتفع إلى 262 ألفا و867 حالة. كما أضافت أن حصيلة الوفيات بلغت 736 حالة بعد تسجيل حالتي وفاة على مدار أمس.



وفي أيرلندا، سجلت السلطات الصحية 12 ألفًا و560 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و199 ألفًا و776 حالة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 6228 حالة عقب تسجيل 92 حالة وفاة على مدار الأسبوع الماضي.



وفي رومانيا، سجلت السلطات الصحية 35 ألفًا و 802 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ 24ساعة الماضية، لترتفع بذلك حصيلة الإصابات إلى مليونين و 292 ألفًا و 345 إصابة، كما بلغت حصيلة الوفيات إلى 60 ألفًا و242 حالة عقب تسجيل 120 حالة وفاة.