«زوروا تونس».. مشروع جديد لدعم القطاع السياحى والمنافسة الدولية

أطلق وزير السياحة التونسي محمد المعز بلحسين، مشروع (زوروا تونس "VISIT TUNISIA ") بميزانية تبلغ 50 مليون دولار كتمويل من الحكومة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الهادف إلى دعم السياحة البديلة والمستدامة.

وقال وزير السياحة - في بيان للوزارة - إن المشروع يهدف إلى العمل على تنمية وتطوير القدرة التنافسية لتونس كوجهة سياحية من خلال زيادة الاستثمار الخاص والابتكار في هذا القطاع، مما سيسمح بجودة أفضل وعرض أكثر جاذبية وتنوع وخلق فرص عمل جديدة للشباب؛ وخاصة النساء في الجهات المهمشة، بالإضافة إلى تحسين وتطوير السياحة المستدامة من خلال وضع إطار مؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف أنه سيتم مساعدة أصحاب المبادرات والمشروعات المتعلقة بالسياحة البديلة لتحسين وتطوير العرض وجودة الخدمات السياحية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المشاريع المندرجة ضمن التعاون الدولي، ليس فقط تثمين المنتجات السياحية المحلية، بل أيضا توفير العمل اللائق والقضاء على الفقر.

وأوضح بلحسين أن اختيار الإعلان عن هذا المشروع الجديد الهام من ولاية حدودية، القصرين، ومن هذا الموقع الأثري بالذات بسبيطلة كان موجها للتأكيد على دور القطاع السياحي في دفع التنمية الجهوية وبلوغ أهداف التنمية المستدامة.

وأشار إلى أنه سيتم العمل على إدماج المناطق الريفية في الدورة السياحية من خلال خلق مشاريع تنموية في محيط الإقامات الريفية وخلق طرق جديدة لمنتج سياحي ثقافي وريفي يعتمد على استغلال المنتج المحلي والصناعات التقليدية، وتثمين المناطق التاريخية والقرى الجبلية مع الحفاظ على الخصائص المعمارية لعديد المعالم التاريخية المتميزة مع إعادة توظيف البعض منها وجعلها تساهم في خلق ديناميكية ونشاط دائم بالمناطق الداخلية.

ويهدف المشروع، الذي يمتد على مدار 5 سنوات (2022 - 2026)، إلى تدعيم قطاع السياحة من خلال الشراكة مع القطاعين العام والخاص عبر الابتكار الرّقمي؛ مما يساعد على في تثمين المقومات الطبيعية والتراث الثقافي والتاريخي الغني للبلاد التونسية.

ومن المقرر أن يساهم المشروع في خلق 15 ألف فرصة عمل جديدة في قطاع السياحة المستدامة في المناطق المهمشة في مختلف جهات الجمهورية التونسية، بالإضافة إلى تعزيز الأنشطة السياحية القائمة على التجارب السياحية المتنوّعة، لتطوير الجذب السياحي مع التركيز على النساء والشباب، بالإضافة إلى دعم المؤسسات السياحية الصغرى وأصحاب المشاريع على الصعيد الوطني.

وحضر إطلاق المشروع السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم، حيث تدعم بلاده المشروع بمبلغ 50 مليون دولار كتمويل من الحكومة الأمريكية عن طريق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) الهادف إلى دعم السياحة البديلة والمستدامة.

