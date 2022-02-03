الجيش الأمريكى يقرر فصل الجنود الرافضين لتلقى لقاح كورونا

أعلن الجيش الأمريكي، أنه سيبدأ في إجراءات فصل الجنود الرافضين لأخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن وزيرة الجيش الأمريكي، كريستين وورموث: "يتعين على القادة بدء إجراءات الفصل الإداري غير الطوعي ضد أي جندي رفض أمر التطعيم ضد كورونا في حالة أن ليس لديه طلب إعفاء معتمد أو معلق"، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل” الأمريكية.

وبموجب القرار، ينطبق الأمر على جنود الجيش النظاميين، والجنود الاحتياطيين.

وكانت انخفضت أعداد المصابين بكوفيد-19 الذين يدخلون المستشفيات الأمريكية في 34 ولاية وفي عاصمة البلاد، ما يخفف الأزمة الخاصة بكفاية أعداد العاملين في مجال الرعاية الصحية التي كانت قائمة مع بداية العام.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية انخفض خلال الأسبوع الماضي عدد المرضى الذين يدخلون المستشفيات بنسبة 31 % في نيوجيرسي وميريلاند، في أكبر انخفاض في البلاد، وفي العاصمة واشنطن وكونيكتيكت ونيويورك انخفضت الأعداد بنسبة 26 %.

واجتاح المتحور أوميكرون سريع الانتشار جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال معظم شهر ديسمبر وأوائل يناير، ما دفع بأعداد الحالات إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في أسوأ الفترات خلال الشتاء الماضي.

ويذكر منحت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية أن موافقتها الكاملة على لقاح واق من كوفيد-19 تنتجه شركة موديرنا لمن تبلغ أعمارهم 18 عاما فأكثر، مما يجعله ثاني لقاح معتمد تماما للفيروس.

وحصل لقاح موديرنا على الترخيص للاستخدام في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة منذ الأول 2020، وسيتم بيعه الآن تحت الاسم التجاري سبايكفاكس.

وكان لقاح من إنتاج فايزر وبيونتيك يستخدم التقنية نفسها قد نال الموافقة الكاملة في الولايات المتحدة العام الماضي للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عاما فأكثر بعد حصوله أيضا على تصريح للاستخدام الطارئ في بادئ الأمر.

وتلقى ما يقرب من 75 مليونا بالفعل لقاح موديرنا المكون من جرعتين في الولايات المتحدة، وفقا لبيانات من المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.