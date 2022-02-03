فى عيد ميلاد شاكيرا.. 300 مليون دولار ثروتها وهذه حقيقة انفصالها عن بيكيه

"شاكيرا شاكيرا".. اسم ارتبط بالأغاني والرقصات الحماسية، فمن منا ينسى افتتاح كأس العالم 2006 بألمانيا، أو كأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقا، حيث تغنت نجمة "الهيب هوب" بأغاني الافتتاح التي ظلت عالقة في الأذهان حنى وقتنا هذا.

تحتفل النجمة شاكيرا اليوم بعيد ميلادها، حيث ولدت في الثاني من فبراير عام 1977 بمدينة بارانكيا في كولومبيا، هي مغنية بوب وروك من أصل لبناني معروفة بالرقص الحماسي والصوت القوي.

300 مليون.. ثروة شاكيرا ملكة الغناء اللاتينية

صعدت النجمة شاكيرا بسرعة البرق، فكانت بدايتها الفنية عام 1990، فوفقًا لموقع "جرامي" تعتبر الفنانة شاكيرا صاحبة الرقم القياسي العالمي في المبيعات حيث باعت أكثر من 80 مليون أسطوانة محملة بالأغاني، كما حصلت على العديد من الجوائز بما فى ذلك 3 جوائز جرامى و12 جائزة لاتينية جرامى "Latin Grammy Awards" و7 جوائز بيلبورد الموسيقية الشهيرة.

وتعتبر شاكيرا من أغنياء الوسط الفني في العالم، فوفقًا لآخر الإحصائيات فقد تخطت حجم الـ300 مليون دولار، جمعتها من خلال الأغاني والحفلات الموسيقية، حيث تعتبر سلطانة الغناء بقارة أمريكا اللاتينة.

شاكيرا وريكارد بيكية.. علاقة حب بدأت بأغنية

يعتبر الثنائي الأشهر بالعالم، فهي مغنية مشهورة، وهو لاعب كرة قدم يلعب لنادي برشولونة، فعلى الرغم من فارق العمر بينهما، حافظ الثنائي على العلاقة التي استمرت حتى وقتنا هذا، ومن وقت لآخر تنتشر الشائعات عن انفصال الثنائي، ولكن سرعان ما تصرح شاكيرا بأنه خبر كاذب.

قصة حب شاكيرا وبيكيه، مشوقة لدرجة كبيرة، فقد تم اختيار شاكيرا لغناء الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم عام 2010 بجنوب أفريقيا وخلال تصويرها أغنية "​waka waka​" الشهيرة تم استدعاء عدد من اللاعبين منهم جيرارد بيكيه لكي يظهروا في مشاهد مع شاكيرا في الفيديو كليب، وهكذا تم اللقاء بينهما وبدأت قصة الحب التي لم تكلل بالزواج حتى وقتنا هذا، على الرغم من وجود طفلين.