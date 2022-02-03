«حماية المستهلك» يشن حملات على الأسواق لمكافحة الغش التجارى بكفر الشيخ

تمكنت حملة حماية المستهلك على الأسواق والمحلات التجارية وبيع السلع للحد من الغش التجاري ومراقبة الأسعار بمركز الحامول في كفر الشيخ، من تحرير 8 محاضر متنوعة، وتمكنت من التحفظ على 30 كيلو لحم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و100 كيلو فسيخ لتغير في الخواص الطبيعية.

كما تمكنت الحملة من ضبط 24 قاروصة سجائر مجهولة المصدر، و140 عبوة فولت مياه غازية مجهولة المصدر، و52 عبوة زيت باور، وملمع طابلوه مجهولة المصدر، وتحرير محضر تبديد 2 طن سكر تمويين، ومنع رجال الضبط القضائي من أداء مهام الوظيفية، وخطف حرز سجاير مجهولة المصدر مستوردة 100 قاروصة، وتحررت المحاضر اللازمة، وجاري العرض على النيابة العامة.

ترأس الحملة جمال رزق، نائب رئيس مدينة الحامول، رافقه خلالها رزق العدوي، رئيس الرقابة التموينية، وهبه البنا، رئيس التجار والمتابعة، والدكتورة ألفت أبو السعود، رئيس قسم التفتيش بإدارة البيطري، ومحمد صبري، وشريف راشد، جهاز حماية.

ومؤخرًا، تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، من ضبط 5 أطنان أرز تمويني مدعم يحتوي على حشرات حية وميتة «سوس» وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ببلطيم قبل طرحها بالأسواق.

جاء ذلك خلال حملة شنتها المديرية بتوجيهات عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، وإشراف علام الشوادفي، مدير الرقابة التموينية، لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بمركز بلطيم، ضمت في عضويتها رضا داود، وأحمد زايد، ومحمد فهمي، بإدارة الرقابة التموينية بالمديرية.

داهمت الحملة مضرب أرز ببلطيم، وبتفتيشه، عثرت بداخله علي 5 أطنان و200 كجم أرز تمويني معبأة لصالح وزارة التموين غير صالحة للاستهلاك الآدمى، قبل إعادة تعبئتها وطرحها للتداول في الأسواق كونه أرزًا حرًا.

وبالفحص الظاهري للكميات المضبوطة، تبين وجود تغير في الخواص الطبيعية، وانبعاث روائح كريهة، بالإضافة إلي احتوائها على حشرات حية وميتة «سوس»، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتشكل خطرًا عامًا على الصحة.

تم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.