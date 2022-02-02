الخميس 03 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانى : وصول صادراتنا للخارج إلى 45 مليار دولار إنجاز تاريخى

النائب عمرو القطامي
النائب عمرو القطامي

قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن الحكومة تسعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول بحجم الصادرات للخارج إلى 100 مليار دولار سنويا، معربًا عن ثقته التامة في تحقيق هذا الهدف بتضافر جهود أجهزة  الدولة.

ونوه القطامي، في تصريحات له اليوم، إلى ما أعلنه رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، عن الوصول بالصادرات المصرية للخارج في عام 2021 إلى نحو 45.2 مليار دولار، وهو أعلى رقم حققته مصر في تاريخها، مضيفًا أنها خطوة مهمة وناجحة وإنجاز تاريخي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن زيادة صادراتنا بالخارج، تؤكد على مكانة مصر الاقليمية والدولية وينعكس على المواطن المصري بكل إيجابية كما يدفع بالاقتصاد إلى الأمام.

كما أشاد النائب عمرو القطامي، بمواصلة إنشاء المجمعات الصناعية، والعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة تمويلها وهو ما يفتح آفاقا واسعة للاقتصاد ومئات الآلاف من فرص العمل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.

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