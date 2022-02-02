طلاب ثانية ثانوي يؤدون امتحانات الكيمياء وعلم النفس والاجتماع غدًا

يختتم طلاب الصف الثاني الثانوي، امتحانات نصف العام الدراسي، غدًا الخميس، بأدائهم امتحان مادتي الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، ورقيا بنظام الكتاب المفتوح.

تجرى الامتحانات وسط إجراءات أمنية واحترازية وصحية مشددة خوفاً علي صحة الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي ورقيا، ويجوز أن تكون الإجابة بنفس ورقة الأسئلة أو تكون الإجابة بورقة منفصلة عن ورقة الإسئلة أيهما نسب للمدرسة.

كما حددت أن تعقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بنظام الكتاب المفتوح، لذا سيتم تزويد كل طالب بورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي الورقي.