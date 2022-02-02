«السياحة» اليوم: بحث فرص الاستثمار بالمتحف الكبير ومساعد الوزير في إكسبو دبي

عقد خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعاً مع اللواء عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، وأعضاء لجنة متابعة التعاقد الخاص بتشغيل خدمات الزائرين بالمتحف، بحضور اللواء إيهاب سالم مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية والمشرف العام على صندوق السياحة، والمستشار أدهم الجنزوري المستشار القانوني للمتحف المصري الكبير، وساندرا فريد المستشار الاقتصادي للوزير، والدكتور عمرو حسانين الأستاذ بالجامعة الأمريكية وعضو مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير.

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شارك الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، في الفعالية التي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان:“الجينوم المرجعي للمصرين وقدماء المصريين” ضمن فعاليات إكسبو دبي، بحضور الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش الإماراتي والرئيس الأعلى لهيئة الإمارات للأمراض الجينية والسير مجدي يعقوب طبيب القلب المعروف، وعدد كبير من أبرز العلماء والمتخصصين من مصر والإمارات العربية.

وأوضح الدكتور الطيب عباس أن المشروع يستهدف دراسة جينوم قدماء المصريين مما يتيح توافر المعلومات الوراثية التي ترجع لآلاف السنين والتي بدورها سوف تخدم علم الوراثة البشرية في مصر.

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زارت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، وجيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية قرية الفواخير بالفسطاط؛ لتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة بها وخاصة بعد تطويرها.

رافقهم خلال الزيارة رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، ورئيس لجنة تسيير أعمال غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، وممثلين عن غرفة المنشآت الفندقية، بالإضافة إلى عدد من مديري بعض سلاسل المطاعم الشهيرة.

وخلال الزيارة وصفت نائب الوزير قرية الفواخير بأنها تتميز بطابع فريد، مشيدة بأعمال التطوير التي تمت بها لإحياء إحدى أقدم الحرف التراثية بمصر والتي عكست ما تتميز به هذه المنطقة من مقومات تؤهلها لتحظى بفرص للاستثمار، كما أثنت علي المنتجات المتميزة بقرية الفواخير والتي تمثل حرفه تمتد لأكثر من ألفين عام.

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