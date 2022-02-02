«غرفة السياحة» تنشر قرارات الأعلى للآثار لدعم السياحة الثقافية

أعلنت غرفة شركات السياحة قرارات المجلس الأعلى للآثار التي تهدف إلى زيادة الحركة السياحية والعمل على تنشيط حركة السياحة الثقافية الوافدة إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات إلى أن المجلس الأعلى للآثار أقر أن أسعار استخدام العربات الكهربائية بالمواقع الأثرية بمبلغ يصل إلى 10 جنيهات على أن يتم التطبيق اعتبارًا من 1/10/2022 مع اتخاذ كافة الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة.

وأوضحت الغرفة أن المجلس وافق على معاملة السائحين الأفارقة معاملة المصريين عند دخول المتاحف والمناطق الأثرية المسموح بزيارتها وذلك اعتبارًا من 1/2/2202 حتى 31/12/2022 مع اتخاذ الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة فى هذا الشأن.

كما تمت موافقة المجلس الأعلى للآثار على تخفيض الحد الأدنى للتذاكر المجمعة لمتحف شرم الشيخ لتكون 250 من 1000 تذكرة وذلك خلال 2022 وذلك تشجيعًا لزيارة المتحف مع اتخاذ الإجراءات ومراعاة القواعد المتبعة، كما قرر مجلس ادارة الأعلى للآثار.