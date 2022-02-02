رئيس الاتحاد الكندى: كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى فى بلادنا

قال رئيس الاتحاد الكندي لكرة القدم، الدكتور نيك بونتيس، اليوم الأربعاء، إن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في كندا، مشيرا إلى وجود نحو مليون لاعب مسجل في هذه الرياضة في البلاد.



وفي تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط، قال بونتيس إنه على الرغم من أن هناك اعتقادا سائدا بأن رياضتي السلة وحوكي الجليد هما الرياضتان الأكثر شعبية في كندا، إلا أن الواقع غير ذلك، حيث إن كرة القدم تستحوذ على اهتمام القطاع الأكبر من الكنديين، وأنه يوجد مليون لاعب كرة قدم مسجل، وهو رقم غير موجود في أي رياضة أخرى في البلاد.



وبعد النجاح الهائل الذي حققه منتخب كندا في التصفيات المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم في قطر نهاية العام، قال الدكتور بونتيس “أنا سعيد لأن جميع الكنديين سعداء ويمكنك أن ترى هذا الزخم، خاصة في اليومين الماضيين مع تلك المباراة ضد الولايات المتحدة، حيث كان الجو مشحونا”.



وأشار أيضًا إلى أن النجاح ليس للرجال فقط، ولكن أيضًا للسيدات، حيث إن منتخب كندا للسيدات هو صاحب الميدالية الذهبية الأولمبية.



وأكد رئيس الإتحاد الكندي لكرة القدم ضرورة العودة والاهتمام بالقاعدة الشعبية، التي تضررت خلال العامين الماضيين بسبب عمليات الإغلاق المرتبطة بالجائحة، وتأهلت كندا لكأس العالم مرة واحدة فقط في تاريخ البلاد عام 1986، لكن هذا قد يتغير قبل كأس العالم 2022 في قطر.



ويتصدر المنتخب الكندي مجموعته في التصفيات الخاصة بالكونكاكاف بلاصيد 22 نقطة وبفارق أربع نقاط عن الولايات المتحدة صاحب المركز الثاني، مع أربع مباريات متبقية وهناك احتمال حقيقي أن تتأهل كندا لكأس العالم لأول مرة منذ 1986 خلال المباراة القادمة بشرط الفوز على فنزويلا وتعادل وهزيمة كوستاريكا خلال المباريات التي تلعب في وقت لاحق اليوم. وتتأهل الثلاثة منتخبات الأولى مباشرة من المجموعة بينما يلعب الرابع ملحق التصفيات.



وبخصوص الاستعدادات لاستضافة كأس العالم 2026 بالاشتراك مع الولايات المتحدة والمكسيك ، قال إن عرض كأس العالم 2026 شمل ملعبي "بي إم أو" في تورنتو، وكذلك ملعب الكومنولث في مدينة إدمونتون.



وقال "جاءت لجنة التفتيش من الفيفا إلى تورونتو وإدمونتون في نوفمبر قبل شهرين لتقييم وسماع العروض التقديمية. كانت عروض تقديمية من الطراز العالمي. ستتقاسم كندا مهام الاستضافة مع الولايات المتحدة والمكسيك، للذلك فإن لجان الفيفا هم من سيختارون ويقدمون توصيات إلى المجلس التنفيذي بشأن المدن التي ستستضيفها. وأنا واثق من أدائنا ومن الواضح أني أرغب في استضافة كل من تورونتو وإدمونتون لمباريات كأس العالم في عام 2026."