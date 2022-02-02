الجيش الجزائرى: مخططات أعداء الوطن وتجار الفتنة مآلها الفشل

قال الجيش الجزائري إنه سيظل متشبثا بأداء "المهام المنوطة به في الحفاظ على سلامة التراب الوطني والدفاع عن حدوده"، مجددا التأكيد على أن "مخططات أعداء الوطن وتجار الفتنة ومن يقف وراءهم سيكون مصيرها الفشل لا محالة".



وجاء في مجلة "الجيش" الناطقة باسم الجيش الجزائري في افتتاحيتها لعدد شهر فبراير الحالي: "مخططات أعداء الوطن وتجار الفتنة ومن يقف وراءهم، الذين يتفننون في نسج الأكاذيب في محاولة مفضوحة للتضليل، ظنا منهم أنهم سيصلون إلى مبتغاهم، سيكون مصيرها الفشل لا محالة".



وأضافت المجلة: "المحاولات اليائسة وغيرها ستبقى دون أدنى صدى ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنال من الرابطة المقدسة والقوية بين الشعب والجيش، كما لا يمكنها أيضا أن تمس بمعنويات شعبنا وأفراد جيشنا، بالنظر لوعيهما بما يحاك ضد وطنهما من دسائس ومخططات".



وتابعت أن هذه الدسائس تستهدف الجيش الجزائري وقيادته بالدرجة الأولى، لـ"بلوغ هدف غير معلن يتمثل في إضعاف بلادنا والحيلولة دون احتلالها مكانتها المستحقة على الصعيدين الإقليمي والدولي، مسنودة بجيشها الذي هو من صلب الشعب".



واستطردت: " الجيش الوطني الشعبي ينفرد عن بقية جيوش العالم بميزة مفادها أنه لم يتأسس بمرسوم. هذه الحقيقة التي تحمل بين طياتها أكثر من معنى، تفسر لوحدها الدلالات العميقة للبعد الوطني والامتداد الشعبي لجيشنا الباسل الذي جاء ميلاده إثر تحوير جيش التحرير الوطني الباسل".



وشددت المجلة على أن الجزائر: "ماضية بإصرار على نهج بناء جمهورية جديدة على أسس متينة، واضعة بيان أول نوفمبر كخارطة طريق لا تحيد عنها".



كما أشادت بـ" تحرك الدبلوماسية الجزائرية بقوة وعلى جبهات عدة في سبيل استعادة بلادنا زمام المبادرة وتفعيل دورها النشط في إحلال السلم والأمن بالمنطقة وتجنيبها المخاطر التي قد تعصف بها".