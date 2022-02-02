الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الخارجية الفرنسى: كل العناصر اكتملت للتدخل الروسى فى أوكرانيا

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان

أعرب وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لودريان، اليوم الأربعاء، عن قلقه إزاء الوضع على الحدود الروسية الأوكرانية، محذرا من أن الوضع بات خطيرا للغاية.


وبحسب قناة "فرانس 2" التليفزيونية، قال جان إيف لودريان إن خطر الغزو الروسي بات "واضحا ووشيكا" حتى إذا لم تتوفر في الوقت الراهن أي معلومات عن استعداد الكرملين لشن هجوم على أوكرانيا.


وأضاف "لا يزال الخوف من غزو روسي محتمل لأوكرانيا يتنامى لدى الغرب وذلك فى الوقت الذى يحتشد فيه آلاف من الجنود الروس على الحدود الروسية الأوكرانية، فإن جميع العناصر قد اكتملت من أجل التدخل الروسي في أوكرانيا".


وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، قد حذر أمس أثناء زيارته لأوكرانيا لإظهار دعم لندن لكييف، من أن بريطانيا ستفرض تلقائيًا عقوبات فورية على المصالح التجارية والمواطنين الروس في حالة شن هجوم روسي على أوكرانيا.


يشار إلى أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون أجرى، الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الذى كرر مطالب بلاده بالحصول على ضمانات أمنية ملزمة من أوروبا، وأبلغ بوتين الرئيس الفرنسي بأن الردود الغربية لم تجب على مطالب روسيا الخاصة بوقف توسع حلف الناتو ناحية الشرق في أوروبا وإزالة الأسلحة الهجومية قرب حدودها وسحب البنية التحتية العسكرية للحلف إلى وضعها عام 1997.


وقال الكرملين إن بوتين أصر أيضا على ضرورة وفاء كييف بما عليها من التزامات بحسب اتفاقية مينسك للسلام المبرمة في عام 2015 والوضع الخاص المخطط له لأراضي أوكرانيا الشرقية الانفصالية في منطقة دونباس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

الكاميرون تتجسس على مران المنتخب المصرى.. وقرار حاسم من كيروش

ننشر رسوم التقدم لامتحانات الثانوية العامة

«الصحة» تكشف موعد انحسار موجة أوميكرون

«التعليم» تكشف تفاصيل التقدم لامتحانات الثانوية العامة (مستند)

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس 2022 من موقع وزارة التربية والتعليم

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

مستمرّون فى بناء السلام

خالد عكاشة

صواريخ الحوثى.. ومدى زعزعة الاستقرار الإقليمى

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: سلطات الاحتلال تتحدى تقرير أمنستي بمزيد من الاستيطان

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن