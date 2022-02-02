حبس سائق 4 أيام بتهمة التحرش بطفلة فى أرض اللواء

أصدرت النيابة العامة بالجيزة، اليوم الأربعاء، قرارًا بحبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة التحرش بطفلة داخل عقار بمنطقة أرض اللواء في العجوزة بمحافظة الجيزة.

كانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغًا من إحدى سكان العقار التي شهدت الواقعة، بتعرض طفلة للتحرش، ورصدت كاميرات المراقبة المتهم خلال هروبه واستقلال سيارة تاكسي، وبالعرض على النيابة قررت ضبط وإحضار السائق.

وبجمع المعلومات تبين أن مرتكب الواقعة زوج مالكة السيارة «تاكسي» 44 سنة، وبضبطه اعترف أنه استدرج الطفلة لمساعدته في النداء على أحد السكان، ثم صعد خلفها، وخلع بنطاله، إلا أن الطفلة بكت وفرت على السلم، مما دفعه للهرب.

وعقب ذلك أمكن التوصل إلى المجني عليها وتبلغ من العمر 6 سنوات، مقيمة بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وبسؤالها في حضور والدتها، أيدت اعترافات المشكو في حقه.

وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.