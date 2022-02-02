الكاميرون تتجسس على مران المنتخب المصرى.. وقرار حاسم من كيروش

قال حسن غنيمة، مراسل أون تايم سبورت، إن تدريبات المنتخب المصري انتهت اليوم وذلك قبل ساعات من لقائه بنظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية.

وأكد خلال مداخلة فيديو لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الروح المعنوية للاعبين في أفضل حالاتها خاصة بعد ردود لأفعال التي وجدوها من الجمهور على مباراتهم مع المنتخب المغربي.

وكشف خلال المداخلة أن الملعب الذي تقام فيه تدريبات المنتخب مكشوف، وخلال التدريب أرسل المنتخب الكاميروني طائرة درون، لتصوير تدريب المنتخب ولكن كارلوس كيروش، مدرب المنتخب لاحظ ذلك وأوقف التدريبات حتى غادرت هذه الطائرة كما كلف الأمن بمنع التصوير طوال تدريبات المنتخب.