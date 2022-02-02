الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الفلبين: 632 إصابة بكورونا بين الأطفال تحت 5 سنوات خلال يناير الماضى

كورونا في الفلبين
كورونا في الفلبين

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بين الأطفال تحت سن 5 سنوات، لتبلغ 632 خلال الفترة بين 24 و30 يناير الماضي.


وقالت وكيلة وزارة الصحة الفلبينية، ماريا روزاريو فيرجير - حسبما نقلت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن الفلبينية اليوم الأربعاء، إن العدد يمثل ارتفاعًا عما سجلته ذروة حالات الإصابة بالمتحور "دلتا" بين الأطفال في البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي، حيث بلغت آنذاك 554 حالة.


ولفتت إلى أن الحالات جميعها تقريبًا معتدلة ولا حاجة إلى إثارة الذعر بين الأطفال وآبائهم، مضيفة أن هناك انخفاضا في عدد الإصابات بالمرض بين الأشخاص البالغين من العمر 60 عامًا وما فوق.


وبلغ عدد الأطفال المطعمين كليًا ضد المرض في الفلبين 6.28 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين الـ12 و17 عامًا حتى الـ 23 من شهر يناير الماضي.

 

وقالت الحكومة الفلبينية الإثنين، إنها ستقوم بإعطاء جرعات اللقاح المضاد لمرض "كوفيد 19-" للأطفال، بداية من الأسبوع الحالي، في الوقت الذي قامت فيه السلطات بتخفيف القيود المفروضة لمكافحة تفشي وباء كورونا.


وقال المتحدث الرئاسي كارلو نوجراليس، إن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عامًا، يمكنهم الحصول على جرعات اللقاح بداية من يوم الجمعة المقبل، مضيفًا: "أنها خطوة مهمة في إطار التحضير لاستئناف الدراسة وجها لوجه".


يشار إلى أن هناك ما يقدر بنحو 13.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 أعوام و11 عاما في البلاد، بحسب بيانات وزارة الصحة.


وكانت الحكومة قد بدأت في أكتوبر الماضي، تطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عاما، حيث تم حتى الآن تطعيم نحو 59% منهم، أي ما يقدر بـ 7.5مليون طفل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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