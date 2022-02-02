تراجع أسعار النفط بعد قرار أوبك بلس زيادة الإنتاج

تراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط خلال تعاملات الأربعاء، عن أعلى مستوياتها منذ سبع سنوات، بعد قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أول مارس الماضي.

تراجع سعر النفط الأمريكي بنسبة 1% بعد ارتفاعه إلى أعلى مستوياته منذ 2014 في جلسة التعامل السابقة، كما عادت أسعار النفط إلى التراجع، بعد إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزون النفط الأمريكي بمقدار 1.05 مليون برميل.

ووافقت الدول الأعضاء في تجمع أوبك بلس للبلدان المصدرة للنفط على زيادة جديدة في الإنتاج اعتبارًا من أول مارس المقبل في إطار خطة الزيادة التدريجية للإنتاج التي تبناها التجمع منذ شهور.

وبعد اجتماع قصير، وافقت دول التجمع وعددها 23 دولة هي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها من الدول النفطية خارج المنظمة، بقيادة روسيا، على زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا، اعتبارًا من أول مارس المقبل.

وأعلنت الدول الـ 23 المنضوية في تحالف أوبك بلاس بقيادة السعودية وروسيا الأربعاء عن زيادة طفيفة جديدة في الإنتاج، على الرغم من ارتفاع أسعار الخام والتوترات الجيوسياسية التي تهز الأسواق.

أكدت تلك الدول في بيان أنها ستزيد إنتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا في مارس، وهي نفس الكمية كما في الأشهر السابقة.

وكانت المجموعة التي تضم 13 عضوًا في منظمة الدول المصدّرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم العشرة ضمن اتفاق "أوبك بلاس" قد قاومت الضغوط الأميركية لزيادة الإنتاج بهدف خفض الأسعار.

وقال تحالف أوبك بلاس في بيان عقب اجتماع وزاري بدائرة الفيديو، إن القرار اتُخذ "في ضوء أساسيات سوق النفط الحالي والتوافق بشأن التوقعات".