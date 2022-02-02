وزير الرياضة يؤكد أهمية تضافر مؤسسات الدولة لرعاية ذوى الهمم

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أهمية تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة لرعاية ذوي الهمم وتشجيعهم على الإبداع وتنمية قدراتهم وزيادة وعيهم بمحيطهم، وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع، وتقديم كافة الفرص للتأهيل والتدريب لدخول سوق العمل واستثمار طاقاتهم الإبداعية وتوظيفها بالشكل الأمثل لخدمة أنفسهم ومجتمعهم على السواء.

جاء ذلك خلال حفل تسليم شهادات البرامج التدريبية التي نفذتها الوزارة ممثلةً في الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب القادرين باختلاف وأقرانهم الأسوياء بالتعاون مع معهد البحوث والدراسات العربية، وذلك مساء اليوم، على مسرح وزارة الشباب والرياضة.

وأكد صبحي، أن الوزارة تسعي إلى تأهيل وتدريب الشباب وتطوير قدراتهم ورعايتهم وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في إنجاز أهداف التنمية الشاملة وتحقيق نهضة الوطن وغرس قيم المواطنة والانتماء، والعمل على إزالة الخوف لدى الشباب من اقتحام سوق العمل، وإيجاد فرصة عمل تتناسب مع إمكاناته ومؤهلاته، والسعي نحو تغيير ثقافة الشباب المصري نحو انتظار الوظيفة في القطاع الحكومي.

أشار صبحي إلى أنه لأول مرة يتم تنفيذ برنامج تدريبي لتأهيل 1000 من ذوي الهمم ليصبحوا مدربين، موضحاً أن مشاركة ذوي القدرات والهمم في تلك الدورات التدريبية يأتي في إطار حرص القيادة السياسية علي دعم ورعاية ذوي القدرات والهمم.

وقدم إسماعيل الفار، المدير التنفيذي للمجلس القومي للشباب الشكر لوزير الرياضة على دعمه الكامل للشباب والتوجيه بالعمل على تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم على كافة الأصعدة، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل لتوفير فرص عمل تليق بالشباب، مشيرًا الي ان الفترة المقبلة سوف تشهد إطلاق المرحلة الثانية من تلك البرامج التدريبية.

من جهتها، أكدت منال جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب أن وزارة الشباب والرياضة، تحت رئاسة الدكتور أشرف صبحي تعمل وفق استراتيجية نحو تنفيذ العديد من الدورات التدريبية، والتي تهدف إلي تحسين وتطوير كفاءات وقدرات الشباب وذوي الهمم على كافة الأصعدة.

من جانبه، أشاد الدكتور أحمد سمير رشدي رئيس قسم إدارة الأعمال بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية بالتعاون، مع وزارة الرياضة في تأهيل وتدريب الشباب وخاصةً ذوي القدرات والهمم بما يعكس الاهتمام الكبير من الدولة بكافة مؤسساتها بتلك الشريحة التي تستحق الرعاية، موجهاً الشكر لوزير الشباب والرياضة على دعم تلك الدورات التدريبية.