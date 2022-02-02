«نجم»: مد رئاسة بول كيجامى لوكالة التنمية الإفريقية

قالت المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي المشرف العام على انتخابات الاتحاد السفيرة دكتورة نميرة نجم، إن لجنة التيسر لوكالة التنميةً الإفريقية المنعقدة على هامش مؤتمر "القمة الإفريقية 35" في أديس أبابا قررت مد فترة رئاسة بول كيجامي رئيس جمهورية رواندا لوكالة التنمية الإفريقية "أودا نيباد" لفترة ثانية لمدة عام.



وأوضحت نجم، أنه تم اختيار وتعيين ناردوس بيكيليً (إثيوبيا) لتصبح الرئيس التنفيذي للوكالة الأفريقية للتنمية أودا- نيباد لأول مرة عن إقليم الشرق خلفا لإبراهيم ماياكي المدير التنفيذي السابق لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية «النيباد»، بعد دمجها في هياكل منظمة الاتحاد الإفريقي تحت مسماها الجديد أودا -نيباد.



وانطلقت اليوم اجتماعات المجلس التنفيذي لوزراء الخارجية الأفارقة في دورته العادية الـ40، والتى تستمر لمدة يومين بمقر منطمة الاتحاد الإفريفي لمدة يومين بأديس أبابا تمهيدا لإنعقاد القمة الإفريقية يومي 5 و 6 فبراير الجاري.



ومن جانب آخر، قالت المشرف العام على انتخابات الاتحاد، إن اجتماعات المجلس التنفيذي ستشهد أيضا انتخاب نائبة رئيس مجلس الجامعة الإفريقية، وانتخاب خمسة عشر عضًوا في مجلس السلم والأمن وانتخاب عضو من الإناث في مجلس الاتحاد الإفريقي الاستشاري لمكافحة الفساد من إقليم الشمال.



كما ستتناول الاجتماعات مشاريع الصكوك القانونية ومشروع نظم ولوائح عاملي الاتحاد الأفريقي المنقحة، والتعديل المقترح على المادة 22 من اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ومشروع البروتوكول الملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المواطنين في الحماية الاجتماعية والضمان الاجتماعي، ومشروع قواعد إجراءات اللجنة الوزارية المعنية بتنفيذ أجندة 2603، ومشروع القانون النموذجي لحماية الممتلكات الثقافية والتراث والتعديلات المقترحة على النظام الأساسي للجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي.



وأشارت المستشار القانوني للإتحاد إلى أن المجلس سيبحث التقرير المرحلي عن جائحة كورونا وأثره الاجتماعي والاقتصادي على الاقتصادات الإفريقية، وبحث التقرير المرحلي عن تشغيل المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، ومعلومات مستكملة عن الوضع في البرلمان الإفريقي تمشيا مع مقرر المجلس التنفيذي السابقة، وبحث التقرير المرحلي عن حالة تنفيذ المقررات السابقة للمجلس التنفيذي والمؤتمر، والتقرير المرحلي عن عملية التصديق على المعاهدة المؤسسة للوكالة الإفريقية للأدوية، والتقرير المرحلي عن الإصلاحات المؤسسية للاتحاد الإفريقي.