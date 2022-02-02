كواليس حلقة هاني رمزي ونادين مع أمير كرارة في «سهرانين» (صور)

يحل الفنان هاني رمزي ونادين ضيفين على برنامج "سهرانين"، الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع، في التاسعة والنصف مساء.

يتحدث النجمان خلال اللقاء عن مسيرتهما الفنية وبدايتهما في عالم الفن، وأبرز المواقف الطريفة من حياتهما الشخصية والمهنية، فضلاً عن العلاقة بالزملاء والزميلات في الوسط الفني. كما تقدم المطربة صابرين النجيلي العديد من الأغنيات على مسرح "سهرانين"، وسط تفاعل الجمهور داخل الاستوديو.

يبث برنامج "سهرانين" الذي يقدمه الفنان أمير كرارة، في موسمه الجديد، على قناة ON، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

آخر أعمال هاني رمزي الفنية

ويعرض لـ هاني رمزي في الوقت الحالي المسلسل الدرامي "القاتل الذى أحبنى" للمخرج عمرو عابدين على أحد المنصات الإلكترونية ويشهد المسلسل عودة قوية لهاني رمزى والمخرج عمرو عابدين حيث قدما من مسلسلي "مبروك جالك قلق" والذي عرض في عام 2005 والمسلسل الثاني بعنوان "عصابة بابا وماما" والذي عرض في عام 2009.

ويظهر النجم هانى رمزى خلال أحداث مسلسله الجديد "القاتل الذى أحبنى" بشخصية تدعى “معتز” ويعمل رساما يدور حوله لغز كبير ويحاول الجميع اكتشاف هذا اللغز فى إطار كوميدى ساخر.

أبطال وصناع مسلسل "القاتل الذى أحبنى"

ويشارك في بطولة مسلسل “القاتل الذى أحبنى” بجانب النجم هاني رمزي كل من النجمة سهير رمزى، والفنان القدير صلاح عبد الله، والفنان أحمد فؤاد سليم، والفنان محمد أبو داوود، والفنانة رانيا منصور، والفنانة لقاء سويدان، والفنانة وفاء سالم، والفنان محسن منصور، والفنان دنيا ماهر، والفنان ياسر فرج، وعبير منير، والفنانة هبة الهوارى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صلاح عربى ومن إخراج عمرو عابدين.