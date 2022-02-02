«قمة الثأر».. المنتخب يتحدى الأزمات أمام الكاميرون فى نصف نهائى أمم إفريقيا

يسعى المنتخب الوطنى لمواصلة مشواره فى بطولة الأمم الإفريقية المقامة حاليًا بالكاميرون، والتأهل للمباراة النهائية عندما يواجه منتخب الكاميرون، صاحب الأرض والجمهور، فى التاسعة من مساء الخميس، على الملعب الأوليمبى، فى مباراة الدور نصف النهائى للبطولة.

ويخوض المنتخب الوطنى مباراة الدور نصف النهائى للمرة الـ١٦ فى تاريخه، وهو إنجاز لم يحققه أى فريق من قبل، ورغم غياب الحارس محمد الشناوى واللاعبين أكرم توفيق وأحمد حجازى، للإصابة، وإيقاف مروان داود مباراتين، فإن هناك ٢٢ مقاتلًا جاهزين لخوض المباراة، التى يرى البعض أنها مواجهة ثأرية للهزيمة أمام الكاميرون فى نهائى بطولة ٢٠١٧، لكن فى كرة القدم لا مجال للحديث عن الثأر، ولكنها مجرد ٩٠ دقيقة قد تمتد إلى ١٢٠ دقيقة، تحتاج إلى روح عالية وبذل أقصى جهد لإسعاد الشعب المصرى والوصول للنهائى.

تشكيل المنتخب الوطنى أصبح معروفًا رغم الغيابات، ويعتبر محمد أبوجبل المرشح الأول لحراسة المرمى فى حال جاهزيته، أو محمد صبحى، فى حال عدم جاهزية أبوجبل، ويتواجد أمامه عمر كمال عبدالواحد ومحمد عبدالمنعم وأحمد أبوالفتوح فى الدفاع، وعمرو السولية ومحمد الننى، فى الوسط، ومحمد صلاح وعمر مرموش ومصطفى محمد، فى الهجوم.

ويبقى اختيار لاعبين لاستكمال التشكيل، الأول فى قلب الدفاع، وسيكون إما محمود حمدى «الونش» أو محمود علاء، فى ظل صعوبة الدفع بأيمن أشرف، نظرًا لقصر قامته الذى قد يتسبب فى مشاكل خلال الكرات العرضية فى ظل القوة الجسمانية وطول قامة لاعبى الكاميرون، واللاعب الآخر فى الوسط، وسيكون إما حمدى فتحى أو محمود تريزيجيه.

وحرص البرتغالى كارلوس كيروش، المدير الفنى للمنتخب، على تجهيز اللاعبين نفسيًا وفنيًا للمواجهة، وأكد لهم أن التركيز فى الملعب وعدم الاهتمام باستفزازات مسئولى وجماهير الكرة بالكاميرون هما بوابة العبور للمباراة النهائية.

فيما رصد اتحاد الكرة مكافآت استثنائية للاعبين والجهاز الفنى فى حال نجاحهم فى تخطى عقبة الكاميرون والصعود للمباراة النهائية.

ويدير المباراة الحكم الجامبى بكارى جاساما، الذى اعترض عليه منتخب مصر، ويساعده الأنجولى جيرسون دوس سانتوس، والموزمبيقى أرسينيو شادريك، ومعهم سليمان أمل الدين، من جزر القمر حكمًا رابعًا، والتونسى هيثم قيراط، حكم فيديو، والجزائريان لحلو بن إبراهيم وخليل حسانى، مساعدا حكم فيديو.

ولا يرجح تاريخ المواجهات بين المنتخبين فى نهائيات الأمم الإفريقية كفة منتخب على الآخر، إذ التقيا ١٠ مرات، فاز كل منتخب ٤ مرات، وانتهت مباراتان بالتعادل، وسجل منتخب مصر ١١ هدفًا مقابل ٩ أهداف للكاميرون.

وكانت المواجهة الأولى بين المنتخبين فى عام ١٩٨٤، وفاز منتخب مصر بهدف سجله طاهر أبوزيد، ثم تعادل الفريقان دون أهداف فى نهائى البطولة عام ١٩٨٦، وفاز منتخب مصر بركلات الترجيح، وبعدها حقق منتخب الكاميرون ثلاثة انتصارات متتالية بنتائج ١- صفر فى عام ١٩٨٨، و٢-١ فى عام ١٩٩٦، و١- صفر فى عام ٢٠٠٠، وكان التعادل الثانى دون أهداف فى عام ٢٠٠٤.

ثم عاد الفراعنة للانتصار، وفاز بنتيجة ٤-٢ فى الدور الأول ببطولة عام ٢٠٠٨، و١- صفر فى نهائى نفس البطولة، و٣-١ فى عام ٢٠١٠، وكانت المواجهة الأخيرة فى نهائى بطولة ٢٠١٧ وفاز منتخب الكاميرون بنتيجة ٢-١.