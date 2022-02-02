حكاوى الست «1»| مقالب أم كلثوم.. كوكب الشرق تتحدى رامز جلال (فيديو)

عبر قناة «الدستور» نبحر فى عالم أم كلثوم الذي لا ينتهى من الحكايات والأسرار والكواليس ، عبر حلقات قصيرة نحاول أن نحكى ونتسامر عن هذا العالم الخيالي.

فى الحلقة الأولى نتحدث عن مقالب أم كلثوم التى كانت تصنعها فى الأصدقاء بشكل لا يصدق.. حيث كانت كوكب الشرق تتمتع بخفة دم عالية وروح مرحة لا تشى بها طلتها المهيبة على المسرح.



لم يسلم أي من أصدقاء أم كلثوم من تلك المقالب حتى أقرب المقربين، وكل مقلب كان ينتهى بضحكة مجلجلة للست احتفالا بنجاح المقلب.