الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شغل عالي» مع دينا عبد الكريم: موعد انطلاق البرنامج على CBC

دينا عبد الكريم
دينا عبد الكريم

تنطلق أولى حلقات برنامج "شغل عالي" تقديم الإعلامية دينا عبد الكريم، الجمعة المقبل في الساعة الثامنة مساء، وهو أول برنامج متخصص في تطوير ثقافة العمل وسلوكيات مرتبطة بالحياة العملية ومستقبل المهن.

البرنامج يقدم لأول مرة محتوى بطريقة الكروس ميديا حيث يناقش القضية من خلال أكثر من وسيلة إعلامية أو بالأحرى 4 منصات: التليفزيون، الراديو، الموقع الإلكتروني، والسوشيال ميديا.

ويناقش البرنامج على مدار الموسم الأول طبيعة مهن مختلفة مثل: المحاسب والصيدلي والمخرج الفنى والمحامي وغيرها من الوظائف.

وكشفت دينا عبد الكريم أنها تقوم فى كل حلقة باستضافة أحد كبار المتخصصين في المهنة أو ما نطلق عليه "كبير الشغلانه" لاستعراض تجربته الحياتية والتحديات التي واجهها والخبرات التي اكتسبها على مر تجربته.

كما تلتقى مع شباب يقومون بذات المهنة في العالم الرقمي بالإضافة إلى فقرات تفاعلية مع جمهور الاستوديو عن التحديات في كل مهنة، وأضافت دينا إن هذا القالب من البرامج جديد وغير متعارف عليه في التلفزيونات العربية، ونهدف منه إلى إلقاء الضوء على بعض المفاهيم الأخلاقية في العمل والتحديات التي نواجهها في بيئة العمل ولكن بأسلوب ساخر وتفاعلي.

ومن المقرر أن يذاع برنامج شغل عالي على قناة "الأولى المصرية" وقناة "CBC"، ويعد البرنامج هو الثمرة الأولى للتعاون بين الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديولوجى للإنتاج وصناعة المحتوى.

لسوشيال ميديا والتحديات الشغل دينا عبد الكريم الإعلامية دينا عبد الكريم مختلف المقر الصيدلي

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وائل لطفي

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