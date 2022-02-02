الإعدام لمحام قتل والده بمساعدة زوجة أبيه وصديقه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سامي عبد الحليم غنيم وعضوية المستشارين وليد مهدي وأمير زكي وأمانة سر خالد إسماعيل بمعاقبة محامي بالإعدام شنقا وزوجة أبيه بالسجن المؤبد وصديقه بالسجن المشدد 15عاما لقتلهم والد الأول لسوء معاملته لهم وسرقة سيارته.

بداية القضية ترجع إلى شهر يوليو من عام ٢٠١٨ حيث تلقي اللواء مدير أمن الشرقية إخطارا من مستشفي التأمين الصحي بالعاشر بوصول سائق تاكسي مصابا بعدة طعنات نافذة وانه لفظ أنفاسه عقب وصوله .

فتوصلت التحريات إلى أن مرتكبي الواقعة نجل المجني عليه ٣١ عاما محامي تحت التدريب وصديقه الكهربائي ٣٩ عاما وزوجه أبيه ربة منزل ٣٤ عاما وأنهم عقدوا العزم علي التخلص من المجني علية لسوء معاملته لهم ولسرقة أمواله ومركبته.

وانه في يوم الحادث انتهزوا فرصة استغراقه في النوم وقاموا بطعنه عدة طعنات حتي لفظ أنفاسه ثم حملو جثته وقاموا بدفنها في المنطقة الصحراوية المتاخمة لمدينة العاشر من رمضان وأثناء ذلك شاهدهم أحد المارة والذي أخطر رجال الشرطة، وتم القبض عليهم ومواجهتهم بالتحريات اعترفوا بارتكاب الواقعة .

وتم إحالتهم للنيابة والتي قدمتهم لمحكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.