الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قتلا عامل.. إحالة مزارع وشقيق زوجته بالشرقية للمفتي

حبس
حبس

قررت محكمة جنايات الزقازيق إحالة أوراق مزارع وشقيق زوجته للمفتى لقتلهما شقيق الأول بضربه بعصا غليظة على رأسه وإلقاءه حيا في المصرف وكتم أنفاسه حتى فارق الحياة وسرقة دراجته البخارية ومبلغ مال وتحديد جلسة 22 أبريل للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم وعضوية المستشارين محمد سراج الدين ووليد المهدى وأمير زكى وأمانة سر خالد إسماعيل ويامن محمود.

تعود أحداث القضية لشهر مايو من عام 2020 عندما تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا بورود بلاغ من أهالي مدينة صان الحجر بالعثور على جثة عامل في أحد المصارف المائية في حالة تعفن بمركز فاقوس.

وتوصلت التحريات، إلى أن مرتكبى الواقعة شقيق المجني عليه  34 مزارع وصهره المزارع شقيق زوجة المتهم الأول والمقيمين بدائرة مركز فاقوس لوجود خلافات أسرية .

وفى يوم الحادث بيتا الجانيين النية وعقدا العزم على قتله وجهزا لذلك "عصا غليظة " وتوجها إلي المكان الذي أيقنا خلوه من المارة ، وما إن ظفرا به وقام الأول بضربه بقوة أفقده الوعي، ثم قاما بتوثيق يديه وقدميه وألقيا به في المصرف محل العثور عليه حيا ، وأطبقا عليه بكتم أنفاسه حتي تأكدا من غرقه، وقاموا بسرقة التروسيكل ومبلغ مالي وهاتف محمول كان بحوزته ولاذا بالفرار.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين  وإحالتهما إلي النيابة التى قدمتهما لمحكمة جنايات الزقازيق والتي أصدرت حكمها المتقدم.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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