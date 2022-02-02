أمريكا تنشر قوات لدعم الأطلسي في الأزمة الأوكرانية

أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها بصدد نشر آلاف العسكريين دعما لقوات حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية، في تعزيز لردها العسكري على مخاوف من غزو روسي لأوكرانيا.



حشدت روسيا أكثر من 100 ألف عسكري على الحدود مع أوكرانيا، وقد حذر قادة الغرب من أن أي توغل في الجمهورية السوفياتية السابقة سيُقابل "بعواقب شديدة".



وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي إن ألف عسكري متمركزين في ألمانيا سيعاد نشرهم في رومانيا، وألفي عسكري مقرهم الولايات المتحدة سينقلون إلى ألمانيا وبولندا.



وقال كيربي "من المهم أن نوجه رسالة قوية إلى (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين والعالم بأن الناتو مهم للولايات المتحدة" مضيفا "هذه ليست المحصلة الإجمالية لتدابير الردع التي سنتخذها".

وشدد قائلا "هذه القوات لن تحارب في أوكرانيا. هي ليست تحركات دائمة. إنها رد على أوضاع حالية".

وفيما يكثف قادة دول حلف شمال الأطلسي جهودهم الدبلوماسية لنزع فتيل أزمة أوكرانيا الموالية للغرب، أكد مسؤول كبير في الكرملين أن بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ متّفقان بشأن مسألة الأمن الدولي.

وتنفي روسيا أي خطط لاجتياح جارتها، واتهم بوتين الغرب بتجاهل مخاوف موسكو الأمنية.

وأعلن الكرملين أن الصين ستُعبّر عن دعمها لروسيا خلال حضور بوتين افتتاح الألعاب الأولمبية الشتوية هذا الأسبوع في بكين.

وأكد كبير مستشاري الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف في حديث مع صحفيين أن "الصين تدعم مطالبة روسيا بضمانات أمنية".

وحدد مسؤولون روس مجموعة من المطالب لخفض التوتر، تشمل عدم انضمام أوكرانيا لعضوية الحلف الأطلسي وحظر نشر أنظمة صاروخية عند الحدود الروسية وسحب قوات الحلف الأطلسي في شرق أوروبا.

وفي أبرز تصريحات له بها بشأن الأزمة منذ أسابيع، أشار بوتين، إلى أن واشنطن تستخدم كييف كأداة لجر موسكو إلى نزاع.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان "أوكرانيا نفسها ليست إلا أداة لتحقيق هذا الهدف" المتمثّل بالسيطرة على روسيا.