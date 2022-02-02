المشدد 6 سنوات لـ ميكانيكي وسائق لاتجارهما في الهيروين بالحوامدية

قضت الدائرة 20 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار خالد محمد أبو زيد، وعضوية المستشارين أحمد عبد الرحمن همام، وجوزيف إدوارد ذكي، وأمانة سر أحمد فتحي ، بمعاقبة ميكانيكي وسائق، بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه لاتجارهما فى الهيروين بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة.

كانت النيابة العامة قد أحالت القضية رقم 910 لسنة 2021 جنايات الحوامدية، والمقيدة برقم 1264 لسنة 2021 كلي جنوب الجيزة، لمحكمة الجنايات، والمتهم فيها كل من علي ن ع، وأحمد م ع ع، سائق لأنهما في يوم 18 فبراير 2021 بدائرة قسم شرطة الحوامدية بالجيزة، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وشهد مؤمن عبد الخالق نظمي عبيد، 28 سنة، نقيب شرطة ومعاون مباحث قسم شرطة الحوامدية، بأن تحرياته السرية أكدت اتجار المتهمين فى المواد المخدرة ونفاذا لإذن النيابة العامة تمكن من ضبطهما بداخل دراجة نارية ثلاثية العجلات توك توك، وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على 20 لفافة تحوي جوهر الهيروين المخدر، وطلقة خرطوش ومبلغ مالي، وعثر بحوزة المتهم الثاني على هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أقرا له بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار فيها وأن الهاتف المحمول وسيلة تواصلنا مع عملائهما من متعاطي المواد المخدرة، وان المبلغ المالي حصيلة اتجارهما في المواد المخدرة، واستخدامهما للدراجة في نشاطهما الآثم وأقر المتهم الأول بحيازته للطلقة النارية بقصد الدفاع عن تجارتهما الأثمة.

وثبت بتقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي أن 20 لفافة وزنت 9.45 جرام، وان المسحوق باللفافات يحتوى على الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول المرفقة بقانون المخدرات.

وثبت بتقرير الإدارة المركزية لتحقيق الأدلة الجنائية أن الطلقة المضبوطة مما تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12 وجدت كاملة وسليمة وصالحة للاستعمال.