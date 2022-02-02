الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة روسية: السلطات لا تنوى فرض مزيد من القيود بسبب جائحة كورونا

كورونا
كورونا

 قالت رئيسة وكالة "روس بوتريب نادزور" آنا بوبوفا، إن السلطات لا تنوي فرض مزيد من القيود على الرغم من الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات في البلاد التي لم يتم تلقيح نسبة كبيرة من سكانها.

وسُجلت روسيا 141 ألفًا و883 إصابة جديدة اليوم الأربعاء، مقابل حوالي 30 ألفا قبل أسبوعين، وفقا للأرقام الرسمية، لكن عدد الوفيات الجديدة لا يزال محدودًا، مع 678 حالة وفاة الأربعاء مقابل ما يقرب من 1200 في ذروة الموجة السابقة هذا الخريف.

وحذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، من أنّه من المبكر جدا أن تعلن الدول الانتصار على جائحة “كوفيد-19” أو أن تتوقف عن محاولة القضاء على انتشار الفيروس.

وقال خلال مؤتمر صحفي "من السابق لأوانه لأي دولة الاستسلام أو إعلان الانتصار"، معرباً عن قلقه من ارتفاع في عدد الوفيات في غالبية مناطق العالم.

وأشار مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين إلى أنه يخشى من أن ترغب بعض الدول، بسبب الضغط السياسي، في محاكاة الحكومات التي بدأت تخفّف القيود، دون مراعاة وضعها الوبائي الخاص.

وبالنسبة للتطعيم، أعلن تحالف “فايزر-بايونتيك” أمس الثلاثاء، التقدّم بطلب رسمي لدى السلطات الصحية الأميركية للترخيص الطارئ لاستخدام لقاحه المضاد لكوفيد-19 لتطعيم الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر وأربع سنوات، في خطوة هي الأولى من نوعها بالنسبة لهذه الفئة العمرية، إذا أعطت وكالة الأدوية الأميركية موافقتها، فسيتم تعزيز الحماية من فيروس كورونا الذي ينتشر بشكل خاص في المؤسسات التعليمية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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