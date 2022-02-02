«الصحة» تكشف موعد انحسار موجة أوميكرون

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن هناك ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ومتحوراته، لافتًا إلى أنه من الملاحظ مع ظهور متحور أوميكرون أن الإصابة تزيد بـ 20% لكن معدل الدخول للمستشفيات يزيد 5% فقط.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن أعداد الإصابات تزيد بشكل يومي وهناك تزايد في معدلات دخول المستشفيات، ونتوقع انحسار الموجة خلال أسبوعين أو 3 أسابيع، حيث تبدأ أعداد الإصابات في الانخفاض.