فرنسا ترفع معظم قيود كورونا بعد قرار مماثل فى دول أوروبية أخرى

بدأت الحكومة الفرنسية الأربعاء رفع بعض قيود كوفيد-19 بعد أن قامت انجلترا والدنمارك بخطوة مماثلة، في وقت لا يزال الوضع الوبائي العالمي حسّاسًا.



وتسبب الوباء بوفاة أكثر من 5,68 مليون شخص في جميع أنحاء العالم منذ نهاية ديسمبر 2019 ، وفقًا لتعداد وكالة فرانس برس.



قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مقابلة مع صحيفة "لا فوا دو نور" نُشرت مساء الثلاثاء "أولئك الذين يعتقدون أننا كنا سنتخلص من الوباء، هذا خطأ" مشيرا إلى أن الضغط على المستشفى "لا يزال مرتفعًا".



في النرويج، تم رفع معظم القيود مساء الثلاثاء حيث ترى الحكومة أن المجتمع ينبغي أن "يتعايش مع الفيروس".

وفي إسبانيا، ستتمكّن النوادي الليلية من أن تفتح أبوابها من جديد اعتبارًا من 11 فبراير في كاتالونيا بعد نحو شهرين على إغلاقها.

وأعلنت سويسرا انها تعتزم رفع كل القيود الصحية بحلول منتصف فبراير.



وفي فرنسا، لم يعد وضع الكمامة إلزاميًا في الأماكن المفتوحة اعتبارًا من الأربعاء، بالإضافة إلى إلغاء القيود التي كانت مفروضة في الأماكن التي كانت تستقبل جمهورًا جالسًا مثل الملاعب والمؤسسات الثقافية، فضلًا عن إلغاء إلزامية العمل عن بعد بحيث سيصبح موصى به فقط.

وفي 16 فبراير، سيُعاد فتح النوادي الليلية - المُغلقة منذ 10 ديسمبر وسيُسمح بإقامة حفلات موسيقية يكون فيها الجمهور واقفًا. وسيعود استهلاك المشروبات في الحانات من على الطاولة ممكنًا، وفي الملاعب وصالات السينما ووسائل النقل العام أيضًا.



في أرخبيل كاليدونيا الجديدة الفرنسي في جنوب المحيط الهادئ، أعلنت باريس حالة الطوارئ الصحية بسبب موجة ثانية من العدوى منذ يناير بسبب المتحورة أوميكرون.



وفي جنوب المحيط الهادئ أيضًا، اعلنت جزر تونغا الأربعاء فرضها إغلاقًا عامًا بعد اكتشاف إصابتين بكوفيد-19 على أراضيها، بعد أن كانت من الدول النادرة التي لم تسجّل أي إصابة بالفيروس منذ بدء الجائحة.

اكد رئيس عمليات قوة الدفاع الأسترالية اللفتنانت جنرال غريغ بيلتون أن الاصابات غير مرتبطة بوصول سفينة مساعدات أسترالية التي تم فيها رصد اصابات لدى طاقمها.