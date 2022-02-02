رئيس الأعيان الأردني يُجري مُباحثات رسمية مع رئيس الشورى السعودي

أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، خلال لقائه، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس الشورى السعودي الدكتور الشيخ عبدالله بن محمد آل الشيخ، والوفد المرافق له، أن العلاقات الأردنية السعودية هي علاقات قوية وراسخة، تقوم على أسس ثابتة، مبنية على الاحترام المتبادل والتنسيق الدائم، وتنطلق من ثوابت تعزز مفهوم الأمن المشترك، والمصير الواحد، مثمنًا المستوى الرفيع الذي وصلت اليه العلاقات الثنائية والتي تجاوزت المصالح ذات الاهتمام المشترك، إلى وحدة الهدف والمصير.

وأشار الفايز -وفقا لوكالة الأنباء الأنباء الأردنية- إلى أهمية تعزيز العلاقات خاصة في هذه الظروف الصعبة، التي تمر بها أمتنا نحو آفاق أوسع وأرحب، خدمة لمصالح شعبنا التوأمين، مؤكدًا أهمية تفعيل العلاقات بين مجلسينا، بما يخدم أهدافنا المشتركة، ويوحد مواقفنا حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، التي تبحث في المحافل البرلمانية العربية والدولية.

ونوه إلى أن في الأردن قيادة وحكومة وشعبًا، يؤمن بأن أمن المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربي عمومًا، جزء من أمننا الوطني وثوابتنا الراسخة، فالأردن يرفض تحت أية ذريعة ومبرر، تدخل أي دولة في شؤون المملكة العربية السعودية، وشؤون دول الخليج عمومًا.

وشدد رئيس مجلس الأعيان الأردني على أن حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا وشاملًا، وعلى أساس حل الدولتين، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية التي قدمت في قمة بيروت، هو مفتاح الحل لكافة صراعات المنطقة، وأن أية حلول للقضية الفلسطينية، تتجاوز على ثوابتنا الوطنية، ولا تمكن الشعب الفلسطيني، من إقامة دولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، هي حلول مرفوضة، كما أننا لن نقبل أية حلول تغير الوضع القانوني والتاريخي القائم في القدس.

ودعا إلى دعم إقامة مشاريع تنمية زراعية كبرى والاستثمار بقطاع المياه عبر إقامة السدود الترابية والحفائر في مختلف من مناطق المملكة، لافتًا إلى أن هناك مناطق في المملكة غير مستغلة زراعيًا مثل البادية الشمالية ووادي عربة، وهو ما من شأنه أن يسهم بمعالجة الفقر والحد من مشكلة البطالة.

ولفت الفايز إلى أن الواقع العربي الراهن يحتاج لكل جهد خير من أجل لم الشمل العربي، فحال الأمة العربية إذا ما استمر على ما هو عليه، فإنه لا يبشر بمستقبل مشرق لها، لذلك فإن أولوية العمل البرلماني العربي في هذه المرحلة، يجب أن تنصب على إيجاد تكامل اقتصادي عربي، بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة لأمتنا، لمعالجة مختلف التحديات ومنها قضايا الفقر والبطالة.

بدوره، تحدث آل الشيخ عن العلاقات التاريخية التي تجمع بلاده مع الأردن على مختلف المستويات القيادية والحكومية والشعبية، لافتًا إلى أهمية تعزيز التعاون الثاني بين البدين الشقيقين.

وتطرق رئيس مجلس الشورى في حديثه إلى الصندوق السعودي الأردني للاستثمار وما ينفذه من مشاريع مثل الطرق الرئيسية والمستشفيات والمدارس في المملكة، مؤكدًا أهمية توسيع آفاق التعاون الاقتصادي، ومساندته ودعمه لزيادة مخصصات الصندوق لدعم المشاريع الزراعية في الأردن.