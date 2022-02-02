استجابة لـ«الدستور».. القبض على مدمن مخدرات لاعتدائه على والدته فى المطرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو نشرته جريدة “الدستور” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” متضمناً استغاثة سيدة من نجلها لتعديه عليها وعلى شقيقته بالضرب وأخذ مبالغ مالية عنوة لشراء مواد مخدرة.

بالفحص أمكن التوصل (للسيدة المشار إليها – مقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة) وبسؤالها أفادت بتضررها من (نجلها – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة القسم) لاعتدائه عليها وعلى شقيقته بالضرب بصورة متكررة وإحداث إصابات بشقيقته لطلب المال لتعاطى المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، كما تبين سابقة علاجه بإحدى مصحات علاج الإدمان، وعودته لتعاطى المواد المخدرة مرة أخرى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.