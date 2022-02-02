الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

وفاة المستشار سامح سليمان داوود رئيس محكمة استئناف القاهرة

المستشار سامح سليمان
المستشار سامح سليمان داود،

توفى منذ قليل المستشار سامح سليمان داوود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو اليمين بالدائرة الثانية إرهاب.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة، ويتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العفيفي.

يذكر أن المستشار سامح سليمان كان رئيس محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهمين بقضية فض اعتصام النهضة، وعضو اليمين فى الدائرة الثانية إرهاب التى نظرت قضايا محاكمة المتهمين بقضية أجناد مصر، ومحاكمة المتهمين بغرفة عمليات رابعة، ومحاكمة المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، وقضية عادل حبارة.

المستشار الجليل سامح سليمان داود استئناف القاهرة عضو اليمين بالدائرة الثانية إرهاب السيدة نفيسة

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وائل لطفي

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