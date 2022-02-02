وفاة المستشار سامح سليمان داوود رئيس محكمة استئناف القاهرة

توفى منذ قليل المستشار سامح سليمان داوود، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو اليمين بالدائرة الثانية إرهاب.

ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة اليوم عقب صلاة العشاء بمسجد السيدة نفيسة، ويتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العفيفي.

يذكر أن المستشار سامح سليمان كان رئيس محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها على المتهمين بقضية فض اعتصام النهضة، وعضو اليمين فى الدائرة الثانية إرهاب التى نظرت قضايا محاكمة المتهمين بقضية أجناد مصر، ومحاكمة المتهمين بغرفة عمليات رابعة، ومحاكمة المتهمين بأحداث مكتب الإرشاد، وقضية عادل حبارة.