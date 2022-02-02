الأربعاء 02 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الاستثمار الأوروبي: 7.5 مليون يورو لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فرنسا

بنك الاستثمار الأوروبي
بنك الاستثمار الأوروبي

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عقد تمويل بقيمة 7.5 مليون يورو، مقسم إلى شريحتين بهدف دعم التطور التكنولوجي لشركة مينتا الفرنسية Menta، الرائدة في صناعة أشباه الموصلات والبرمجيات في أوروبا، وتعزيز تسويق منتجاتها وخدماتها المبتكرة وتوفير الحلول الهندسية والتقنيات الآمنة عالية الأداء ومنخفضة استهلاك الطاقة.

أثنى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فيول، بحسب بيان للبنك، اليوم الأربعاء ، على توقيع اتفاقية التمويل خاصة الموجهة للشركات الواعدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات رفع كفاءة الطاقة، والتي تلبي أهداف صندوق الضمان الأوروبي.

وأكد فيول أن " البنك يدعم الشركات الأوروبية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، فهو مجال استراتيجي للاتحاد الأوروبي، لدعم التشغيل والقدرة التنافسية لعدد كبير من الأنشطة التي تعتمد على إمدادات الرقائق".

وشدد نائب رئيس البنك الأوروبي على أن "أوروبا لديها الفرصة لنقل جزء من صناعة إنتاج أشباه الموصلات إلى الشركات حيث يمكن للتقنيات والحلول الفرنسية التي طورتها شركة مينتا أن تساعد أوروبا في إنشاء سلسلة من مشروعات توريد أوروبية للرقائق الدقيقة مما يعزز القدرة الابتكارية للصناعة الأوروبية في قطاع أشباه الموصلات وبالتالي دعم تطوير القطاع الرقمي في أوروبا لتصبح نموذجا عالميا يحتذى به، مع توقع تأثيرات إيجابية على العمالة والقدرة على المنافسة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مينتا Menta، فينسينت ماركوس إن "التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي خطوة حاسمة بالنسبة للشركة على خلفية التراجع الصناعي الكبير على مستوى العالم بسبب انتشار كورونا والذي أثقل كاهل الطاقة الانتاجية للعديد من القطاعات.

وأعرب ماركوس عن تقديره لجميع الذين ساهموا في إتمام الاتفاقية لتصبح نموذجا صناعيا فريدا يساهم في تطوير أعمال الشركة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

قيمة مصر

الأكثر قراءة

«الصحة» تكشف موعد انحسار موجة أوميكرون

مصادر بـ«التعليم» تكشف موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

حالة الطقس خلال 72 ساعة المقبلة: ارتفاع درجات الحرارة وانعدام فرص سقوط الأمطار

الشناوى: مباراة الكاميرون صعبة.. ومحمد صلاح أفضل لاعب فى العالم

سفيرنا بالكاميرون يفجر مفاجأة عن استشفاء لاعبى المنتخب بـ«جرادل»

منها تخفيض أسعار تحليل الـ«PCR».. «الوزراء» يوافق على 5 قرارات مهمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

الشاطر حسن صاحب نوبل الذى لا نعرفه

حسين دعسة

البنك الدولي وضعف الإحصاء في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

جلال حمام

قبل أن تعود ريما لعادتها القديمة

مؤمن المحمدي

أم شناف

د. القس صفوت البياضى

إنجازات رئيس مصر فى سبع سنوات

إبراهيم داود

الكاتب العالمى

د. ريهام عبدالرحمن

المهارات الناعمة فى مواجهة الصعاب والضغوط

حسين دعسة

رسالة الملك عبدالله الثانى فى العيد الـ60.. الحب لمملكة المحبة والجمال

صور

عزاء اللواء عبدالسلام المحجوب

د. محمد الباز يناقش موسوعة «المضللون» فى معرض الكتاب

رواد معرض الكتاب يستمتعون بالموسيقى و«الطفطف»

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل ترصد 297 إصابة بالسلالة الفرعية من متحور أوميكرون BA.2

أحد أسرى «جلبوع» يكشف تفاصيل جديدة حول هروبه من السجن

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهاجم الصيادين قبالة بحر غزة