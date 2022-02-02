الاستثمار الأوروبي: 7.5 مليون يورو لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فرنسا

وقع بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عقد تمويل بقيمة 7.5 مليون يورو، مقسم إلى شريحتين بهدف دعم التطور التكنولوجي لشركة مينتا الفرنسية Menta، الرائدة في صناعة أشباه الموصلات والبرمجيات في أوروبا، وتعزيز تسويق منتجاتها وخدماتها المبتكرة وتوفير الحلول الهندسية والتقنيات الآمنة عالية الأداء ومنخفضة استهلاك الطاقة.

أثنى نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، أمبرواز فيول، بحسب بيان للبنك، اليوم الأربعاء ، على توقيع اتفاقية التمويل خاصة الموجهة للشركات الواعدة في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات رفع كفاءة الطاقة، والتي تلبي أهداف صندوق الضمان الأوروبي.

وأكد فيول أن " البنك يدعم الشركات الأوروبية الرائدة في صناعة أشباه الموصلات، فهو مجال استراتيجي للاتحاد الأوروبي، لدعم التشغيل والقدرة التنافسية لعدد كبير من الأنشطة التي تعتمد على إمدادات الرقائق".

وشدد نائب رئيس البنك الأوروبي على أن "أوروبا لديها الفرصة لنقل جزء من صناعة إنتاج أشباه الموصلات إلى الشركات حيث يمكن للتقنيات والحلول الفرنسية التي طورتها شركة مينتا أن تساعد أوروبا في إنشاء سلسلة من مشروعات توريد أوروبية للرقائق الدقيقة مما يعزز القدرة الابتكارية للصناعة الأوروبية في قطاع أشباه الموصلات وبالتالي دعم تطوير القطاع الرقمي في أوروبا لتصبح نموذجا عالميا يحتذى به، مع توقع تأثيرات إيجابية على العمالة والقدرة على المنافسة".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة مينتا Menta، فينسينت ماركوس إن "التمويل المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي خطوة حاسمة بالنسبة للشركة على خلفية التراجع الصناعي الكبير على مستوى العالم بسبب انتشار كورونا والذي أثقل كاهل الطاقة الانتاجية للعديد من القطاعات.

وأعرب ماركوس عن تقديره لجميع الذين ساهموا في إتمام الاتفاقية لتصبح نموذجا صناعيا فريدا يساهم في تطوير أعمال الشركة.