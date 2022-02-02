مصرع فتاة صدمتها سيارة أثناء عبورها الطريق ببركة السبع

لقيت مدرسة مصرعها إثر اصطدام سيارة بها أثناء مرورها من الطريق، تم نقلها إلى مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة بركة السبع بمحافظة المنوفية، يفيد مصرع مدرسة وذلك إثر اصطدام سيارة بها أثناء مرورها من الطريق، تم نقلها إلى مستشفى بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.