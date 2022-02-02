طالب يشعل النار فى شقة جارته بأوسيم

ألقى رجال مباحث أوسيم القبض على طالب أشعل النار فى شقة جارته بسبب خلافات بينهما في أوسيم وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا يفيد نشوب حريق بشقة سكنية، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وجرت محاصرة الحريق وإخماده، وأسفر عن حدوث تلفيات ببعض محتويات الشقة دون إصابات.

وبسؤال مالكة الشقة، وجهت اتهاما لجارها "طالب"، بإشعال النار بالشقة، بسبب خلافات جيرة بينهما، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، انتقاما من مالكة الشقة، بسبب خلافات بينهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.