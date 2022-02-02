الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط بائع لاتهامه بالتورط فى أعمال خادشة للحياء بالحوامدية

متهم
متهم

تمكن ضباط مباحث الجيزة، من إلقاء القبض على بائع لاتهامه بالتورط في أعمال خادشة للحياء بالشارع، وتصويره من جانب فتاة أثناء إتيان تلك الأفعال، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى قسم شرطة الحوامدية بلاغا يفيد اتهام أحد الأشخاص بالتورط في أعمال خادشة للحياء بالشارع، وتصوير فتاة له خلال تلك الأعمال.

وبإجراء التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهم، وتبين أنه بائع، وبإعداد الأكمنة تم القبض عليه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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