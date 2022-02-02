الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إحباط محاولة جلب «شحنة مخدرات» بـ500 مليون جنيه (فيديو)

محاولة جلب «شحنة
محاولة جلب «شحنة مخدرات» بـ500 مليون جنيه

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يوضح إحباط أجهزة الوزارة لمحاولة جلب مواد مخدرة تقدر بحوالى 500 مليون جنيه

ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحرى والجهات المختصة من ضبط 128 كرتونة بداخلهم كمية كبيرة لمادتى " الأمفيتامين ، الميثامفيتامين " المواد الفعالة لتصنيع "عقار الكبتاجون، ومخدر الأيس الشابو " وزنت جميعها 610 كيلو جرام، داخل حاوية قادمة من إحدى الدول إلى ميناء الإسكندرية البحرى إلى إحدى شركات الإستيراد والتصدير ملك (أحد الأشخاص ، مقيم بالقليوبية) لصالح (أحد الأشخاص "يحملة جنسية إحدى الدول " ، مقيم بالقاهرة ).

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) ومديريتى أمن (القاهرة – القليوبية) أمكن ضبطهما وبحوزتهما (سيارة ، 4 هواتف محمولة ، ملبغ مالى). 

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة حوالى ( 488,000,000 مليون جنيه) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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