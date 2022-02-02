الجيش الأمريكي يرسل 3 آلاف جندي لدول شرق أوروبا

بجانب تمركز 8500 آخرين..

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، الأربعاء، أن الولايات المتحدة ليست الوحيدة من حلف شمال الأطلنطي "ناتو"، التي سترسل قوات إلى شرق أوروبا بل فرنسا أيضا ودول أخرى كذلك.

وقال المتحدث باسم البنتاجون جون كيربي خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم من واشنطن، إن روسيا تزعزع الاستقرار من خلال زيادة قواتها على حدود أوكرانيا وبيلاروس، مشددا على أن الولايات المتحدة تقف متحدة مع حلفائها في المنطقة ضد أي عدوان روسي.

وأضاف كيربي: "نشر مزيد من الجنود في شرق أوروبا إشارة لا لبس فيها بأن الولايات المتحدة مستعدة للدفاع ضد أي اعتداء وهناك قوات إضافية مستعدة للتحرك سيعلن عنها لاحقا".

وكشف جون كيربي أن 3 آلاف جندي أمريكي الذين سيتم نشرهم في شرق أوروبا قريبا سيضافون إلى 8500 جندي وضعوا بالفعل في حالة تأهب، مؤكدا أن البنتاجون سينقل ألفي جندي من الولايات المتحدة إلى أوروبا في الأيام القادمة، وشدد على أنهم منخرطون في دبلوماسية جادة لإيجاد حل للأزمة الأوكرانية، مرحبا في الوقت ذاته باستعداد بريطانيا ودول أوروبية لنشر مزيد من القوات في المنطقة.

وأوضح كيربي أن القوات الأميركية لن تقاتل في أوكرانيا لكنها ستضمن دفاعا قويا عن حلفائها متعهدا بمواصلة الولايات المتحدة العمل تحت مظلة الناتو لتوفير قوات دفاعية غير قتالية شرق أوروبا.

ونوه المتحدث باسم البنتاجون إلى أن القوات الأميركية التي سترسل إلى أوروبا ستتحرك خلال أيام مشيرا إلى أن هذه القوات ستعزز القدرات الدفاعية لحلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، مضيفا: "قررنا إرسال قوات أمريكية إلى بولندا وألمانيا ورومانيا ونشر الجنود في هذه الدول ليس للقتال في أوكرانيا".

وشدد المتحدث باسم البنتاجون على أن بقية القوة الأميركية المؤلفة من 8500 جندي ستتحرك لأوروبا حسب التطورات، مؤكدا أن القوة الأمريكية في أوروبا ستكون جاهزة لردع أي هجوم.

ونفى البنتاجون وجود أي علم لديهم باتخاذ موسكو القرار باجتياح أوكرانيا.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قالت في وقت سابق إنه تم نشر نحو 2000 جندي أمريكي في بولندا وألمانيا وإعادة تموضع 1000 آخرين من ألمانيا إلى رومانيا.