نهلة مطر: الموسيقى تعمل على تطهير البشرية من الخوف

قالت الدكتورة نهلة مطر، أستاذة التأليف الموسيقى بجامعة حلوان، إن التأليف الموسيقى يبدأ بكتابة النوتة الموسيقية، ومن ثم إبداع الموسيقى من أجل الفن.

وأضافت «مطر» خلال ندوة بعنوان «تجربتى فى الكتابة» بالصالون الثقافى ببلازا 1، ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب، والتي يديرها هشام جبر، أن الموسيقى تعطى لمؤلفها التطهر من الخوف والمشاعر المكبوتة، الذي أشار إليه أرسطو كما تعطى المستمع الحرية، وتمنح المستمع المعنى بعد سماعها.



وأشارت، إلى أن الأقرب للمؤلف الموسيقي فى ثقافتنا العربية هو الملحن، خاصة وأن اللغة العربية لا تحث على وظيفة التأليف الموسيقى ما يجعل المؤلف الموسيقى العربى أقرب إلى الغرب من حالة الاغتراب.

وانطلق معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ53، الأربعاء 26 يناير ويستمر حتى 7 فبراير، تحت شعار "هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل"، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، واختارت الكاتب يحيى حقي شخصية المعرض، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الأطفال.



ويقام معرض القاهرة الدولي للكتاب على مساحة 80 ألف متر مربع، تضم 5 قاعات للعرض، ويبلغ عدد الأجنحة 879 جناحًا، ويصل عدد الناشرين، والجهات الرسمية المصرية والأجنبية إلى 1067 دار نشر وتوكيلًا.