الحبس عامان وغرامة 100 ألف جنيه لمؤسس صفحة أحفاد سعد زغلول على «فيسبوك»

قضت المحكمة الاقتصادية بمدينة طنطا بالغرامة المالية والحبس لمؤسس صفحة «أحفاد سعد زغلول» على وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، حيث اعتاد من خلالها على تصويب سهامه بالتنمر على قيادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة ونعتهم بألفاظ وعبارات غير لائقة تتنافى مع وضعه الوظيفى كمعلم ينتمى الى مهنة سامية قوامها الأخلاق والاحترام وخروجه عن مقتضيات واجباته الوظيفية.

وقد أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما رادعا اليوم حيال المتهم بارتكاب الواقعة ويدعى «سمير .ص» يقضى بالحبس عامين وغرامة مالية قدرها ١٠٠ ألف جنيه بموجب الدعوى التى أقامتها سناء دراز مدير عام الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية ضد المتهم فى ١١ يناير الماضى اتهمته خلالها بالتشهير بها والتنمر عليها وعلى عائلتها، وارتكابه وقائع سب وقذف حيال المجنى عليها عبر صفحته المزعومة بالفيس بوك، ووصفها بأوصاف غير لائقة ما تسبب لها فى الضرر المعنوى.

وكانت سناء دراز مديرة الشئون التنفيذية بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية قد توجهت ببلاغ رسمى بوزارة الداخلية اتهمت خلاله مجهولا بتدشين صفحة على الفيس بوك تحمل اسم «أحفاد سعد زغلول» ودأبت الصفحة على توجيه سيل من السباب بالفاظ وعبارات خادشة للحياء، كما تطرق من يقف وراء الصفحة المغرضة الى الخوض فى الشأن العائلى للمجنى عليها حتى فاض بها الكيل ولم تجد بدا سوى اللجوء لتحرير محضر رسمى لايقاف هذه المهزلة غيرالأخلاقية.

وبتقنين الاجراءات واتخاذ التدابير القانونية تم التوصل لتحديد هوية مدشن الصفحة من خلال تقنية تتبع هاتفة وبالفعل تم إلقاء القبض عليه وبعرضه على النيابة اعترف تفصيليا بالوقائع المنسوبة اليه، وتقرر صرفه من سرايا النيابة بضمان وظيفته مع استكمال الاجراءات القانونية حيث أحيلت الواقعة للمحكمة الاقتصادية المختصة بمدينة طنطا والتى قامت بإصدار حكمها المتقدم.