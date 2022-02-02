الأربعاء 02 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حجز تاجر للتحريات في اتهامه بحيازة لحوم ودواجن فاسدة بعابدين

لحوم ودواجن فاسدة
لحوم ودواجن فاسدة

أمرت نيابة عابدين، بحجز تاجر 24 ساعة على ذمة التحريات، فى اتهامه بحيازة 600 كيلو لحوم ودواجن فاسدة داخل ثلاجة مواد غذائية تابعة لأحد المطاعم.

وتمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (مسئول عن ثلاجة لحوم تابعة لإحدى المطاعم الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة) لإدارته المحل "بدون ترخيص"، وحيازته مواد غذائية " لحوم - دواجن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الانتاج ومدة الصلاحية وغيـر مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين.

وضبطت القوة بحوزة المتهم 600 كيلو جرام مقطعات لحوم ودواجن وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازة المضبوطات بقصد إعداد المأكولات وطرحها بـالأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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