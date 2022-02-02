ما حكم وكفارة معاشرة الزوجة في الدبر؟.. الشيخ مكرم عبد اللطيف يرد

من الأسئلة التي تطرح بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبخاصة إلى علماء ومشايخ الأزهر والأوقاف الذين يقومون بالرد على الناس من خلال البث المباشر أو عبر صفحاتهم الرسمية على "فيسبوك" من خلال الفتاوى المكتوبة، فقد تردد سؤال من الكثير من الرجال وهو: ما حكم جماع المرأة فى دبرها؟ وهل له من كفارة؟ .

ومن جانبه، أكد الشيخ مكرم عبد اللطيف، الإمام والداعية بوزارة الأوقاف، أن جماع الرجل لزوجته في دبرها عادة قبيحة لم يعرفها العرب، أصحاب الفطرة السوية، وإتيان الرجل امرأته في دبرها هو كبيرة من الكبائر، فيحرم على الرجل أن يأتي وأن يتمتع بزوجته من جهة الدبر.

وأضاف في رده على سؤال ورد إليه من أحد المتابعين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي من سائل يقول: ما حكم جماع المرأة فى دبرها وهل له من كفارة؟ وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: "ملعون من أتى امرأته في دبرها"، فإن كان إتيان المرأة في موضع الحرث مع وجود النجاسة العارضة الطارئة، وهي الحيض، حراماً، فما بالكم في إتيان ذاك المكان المكروه الذي فيه النجاسة الدائمة؟ وليست النجاسة الطارئة، فإتيان المرأة في دبرها حرام، ويحرم على المرأة أن تطاوع زوجها في ذلك.

وأما عن وجود كفارة لهذا العمل أم لا؟ فقال عبد اللطيف:"إنه لا توجد كفارة لجماع الرجل زوجته في دبرها، فهذا العمل أعظم من أن يكفر، فالكفارات تكون في الشرع في الأشياء المشروعة بأصلها، الممنوعة بوصفها، فمثلاً: أن يأتي الرجل زوجته حلال، لكن إن أتى الرجل زوجته في نهار رمضان، فهذا أمر مشروع بأصله ممنوع بوصفه، فيحرم على الرجل أن يأتي زوجته وهي صائمة في نهار رمضان وهو صائم، فهل هذا عليه كفارة؟ نعم، وكفارته صيام شهرين متتابعين.