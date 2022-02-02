وزير النفط الكويتي: الطلب العالمي يشهد تعافيا مستمرا

نقلت وكالة الأنباء الكويتية عن وزير النفط محمد الفارس قوله اليوم الأربعاء إن الطلب العالمي على النفط يشهد تعافيا مستمرا في ظل أجواء إيجابية وتحسن مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وأضاف الفارس أن محاذير من بينها ارتفاع معدلات التضخم ومتحورات فيروس كورونا تستدعي مواصلة توخي الحذر ومراقبة تطورات السوق، لكن "تأثيرات متحور كورونا (أوميكرون) ربما تكون طفيفة في ظل التوسع في توزيع اللقاحات".

قال مصدران إن أوبك+ اتفقت اليوم على الالتزام بضخ زيادات شهرية تبلغ 400 ألف برميل يوميا في إنتاجها النفطي على الرغم من ضغوط كبار المستهلكين لتسريع الزيادة بعد وصول أسعار الخام إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.

وتعقد منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها المستقلون "أوبك +"، الأربعاء، اجتماعين وزاريين عبر تقنية الفيديوكونفرانس؛ لمناقشة تطورات السوق النفطية فى ضوء الارتفاع الحاد فى أسعار النفط الخام تحت رئاسة كل من الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي وألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي.

وقالت المنظمة- في بيان صحفي- إن الاجتماعين هما الاجتماع السابع والثلاثون للجنة المتابعة الوزارية المشتركة والاجتماع الوزاري الخامس والعشرون لمنظمة أوبك وخارجها.

وذكر البيان أن وزراء الطاقة والنفط فى المجموعة سيبحثون مستجدات القيود والتحديات الحالية المتعلقة بوباء كورونا والمخاطر الجيوسياسية فى الشرق الأوسط وشرق أوروبا.

ومن المقرر أن يحدد الوزراء فى المجموعة فى ختام اجتماع الغد مصير الزيادة الشهرية فى الإنتاج والمطبقة منذ شهر أغسطس الماضي وقدرها 400 ألف برميل يوميًا.