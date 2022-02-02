مسئول أممي يشيد بدور المجلس القومي للمرأة لدعم المساواة بين الجنسين

أشاد الممثل المقيم الجديد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر اليساندرو فراكاستي، بالدور المحوري الذي يقوم به المجلس القومي للمرأة؛ لدعم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.

جاء ذلك خلال زيارته اليوم الأربعاء، للمجلس حيث كان في استقباله الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وذلك بهدف الاطلاع على جهود مصر في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات.

وقال:"شرفت بلقاء الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك، فإن تمكين المرأة هو عامل أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

أكد أهمية وضع تجارب واحتياجات ومساهمات المرأة في جميع جهود التنمية؛ لذا يسعى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إدماج المرأة في كافة مشروعاته بالتعاون مع الحكومة المصرية.

ومن جانبها، رحبت الدكتورة مايا مرسي باليساندرو فراكاستي في المجلس القومي للمرأة، وهنأته بمنصبه الجديد، مؤكدة أن المرأة المصرية تحظى بقيادة سياسية حكيمة، تؤمن بها وتعمل على تذليل كافة العقبات التي تواجهها، قائلة "إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية هو المساند والمدافع الأول عن المرأة المصرية وعن حقوقها".

وأوضحت أن المجلس القومي للمرأة، هو الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة في كافة المجالات، مستعرضة أهم الأنشطة والمشروعات التي يقدمها المجلس لتمكين المرأة في جميع المجالات.

وأشادت بما جاء في تقرير التنمية البشرية الذي أطلقه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تحت عنوان "التنمية حق للجميع: مصر المسيرة والمسار".

وأشارت إلى أن مصر تعد الدولة الأولى في العالم التي تطلق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، بما يوافق أهداف التنمية المستدامة، حيث اعتمدها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 وأقرها كخارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وإنشاء مرصد مصر الوطني للمرأة لرصد التقدم في مؤشرات الاستراتيجية، مؤكدة أن مصر تستعد لاستضافة مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 لعام 2022.

