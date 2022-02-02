الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«القومى للإعاقة» يشيد بجهود الأزهر لإتاحة المصحف بطريقة برايل

المجلس القومي للإعاقة
المجلس القومي للإعاقة

أشاد المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بجهود الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، وعرضه لنسخة تجريبية من المصحف بطريقة «برايل» بجناح الأزهر، تتويجًا لطريقة برايل الذي يحتفي بها العالم في الرابع من يناير من كل عام .

وتوجهت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالشكر للأزهر الشريف على إتاحته للمصحف الشريف بطريقة برايل للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، من أجل تيسير قراءة وحفظ القرآن الكريم لفئة الإعاقة البصرية التي تمثل 5% من المجتمع المصري طبقاً لتعداد السكان في عام 2015.

وأشارت كريم إلى أن تبني الأزهر لهذا المشروع يُعد خطوة جادة من مؤسسة عريقة تؤمن بالدور الفعال لهذه الفئة في المجتمع المصري، وامتدادًا لرسالتها في نشر القرآن الكريم وعلومه لكل أفراد المجتمع بشكل يحقق التوازن المجتمعي في عملية التثقيف الديني.

ودعت المشرف العام، جميع جهات الدولة المختصة بالتثقيف أن تحذو حذو الأزهر الشريف من خلال إتاحة المطبوعات الثقافية للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عام، الأمر الذي يسهم في رفع الوعي لديهم، لاسيما عملية التثقيف الديني لمحاربة الأفكار المتطرفة التي تستهدف زعزعة أمن واستقرار البلاد .

وطبع الأزهر الشريف نسخة تجريبية من المصحف بطريقة «برايل» بمطابعه، وانفردت النسخة التجريبية من المصحف بإضافة رسم القرآن بجوار طريقة «البرايل» لتحقيق الدمج المجتمعي والثقافي بين الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وغيرهم من أفراد المجتمع في حفظ وقراءة القرآن الكريم .

ويقدم جناح الأزهر الشريف في معرض القاهرة الدولي للكتاب، نسخة تجريبية من مصحف الأزهر الشريف بطريقة "برايل"  في جناح الأزهر بالمعرض، حيث قامت مطابع الأزهر تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتبني مشروع طباعة المصحف الشريف بطريقة «برايل» على أحدث نظم الطباعة.

 

معرض القاهره الدولي للكتاب ذوي الإعاقة الأزهر الشريف القرآن الكريم معرض القاهرة الدولى الإعاقة البصرية القومي للإعاقة

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وائل لطفي

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