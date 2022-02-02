الأربعاء 02 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مصطفى خاطر: توليفة النجوم لها دور كبير في نجاح «تماسيح النيل»

مصطفى خاطر
مصطفى خاطر

أعرب الفنان مصطفى خاطر، عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية التي تلقاها حول دوره في فيلم “تماسيح النيل”، الذي تصدر إيرادات شباك  السينما بعد أيام من طرحه.

وقال “خاطر”، إنه كان متأكدًا من نجاح الفيلم بسبب توليفة النجوم التي تشارك في العمل وعلى رأسهم الفنان خالد الصاوي، بالإضافة إلى أحداث العمل الشيقة التي تجذب الجمهور في العادة.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه يجسد خلال العمل دور شاب نصاب يدعى "هشام اللول" تجمع الصدفة بأصدقاء له يعملون ويشتركوا معه في عمليات النصب، وذلك خلال عملية نصب يقوم بها على إحدى المراكب النيلية، وتتوالى الأحداث في إطار كوميدي اجتماعي.

وأشار مصطفى خاطر أن كواليس العمل كانت مليئة بالحماس الشديد بسبب روح التعاون بين كل صناع الفيلم، وخفة ظل أبطاله، مؤكدًا أن قصة الفيلم سبب رئيسي لموافقته على المشاركة في بطولة العمل حيث يضم خط كوميدي وخط رومانسي بالإضافة إلى الأكشن، مؤكدًا أنه استمتع بأجواء الكواليس حيث شهدت مواقف طريفة بينهما كثيرة من بينها تعلم "الصاوي" للعب البلايستيشن جديد، وكان يلاعبه كريم عفيفي ويقصد أن يهزمه دون أن يعلمه بذلك، بالإضافة إلى جلوسهم معًا وسط أجواء مليئة بالمرح والحب.

أما عن أعماله الفنية المقبلة، قال "خاطر، إنه يواصل تصوير فيلم “رمسيس باري” والذي كان يحمل اسم “فوق برج إيفل” مع الفنانة هيفاء وهبي، مؤكدًا أنه لم يتبقى له سوى أيام قليلة وينتهي من تصوير مشاهده. 

وأكد أنه يستعد لمسلسل “البيت بيتي” مع الفنان كريم محمود عبد العزيز، والمسلسل مكون من 10 حلقات ومقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، وهو بطولة كريم محمود عبد العزيز، مصطفى خاطر، محمود عبد العزيز، مى القاضي، ميرنا جميل، سامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه في اطار كوميدى مع اثارة وتشويق.

دور العرض مصطفي خاطر عملية نصب مخرج الكواليس عبد العزيز كريم عفيفي عمل فني السينما كوميدي

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