تركيب الكمر الخرساني بالطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى

أعلنت محافظة الجيزة عن تركيب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى.

ونسقت محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع جميع وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمـه بمحيط الاعمـال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين وكـذا تركـيـب اللـوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، إضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

تركيب الكمر الخرساني