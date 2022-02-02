الأربعاء 02 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تركيب الكمر الخرساني بالطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى

تركيب الكمر الخرساني
تركيب الكمر الخرساني

أعلنت محافظة الجيزة عن تركيب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري الكمر الخرساني بجسم الطريق الدائري في الاتجاهين أعلى شارع ربيع الجيزى. 

ونسقت محافظة الجيزة والإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة وممثلي هيئة الطرق والكبارى بتجهيز ووضع جميع وسائل الأمن الصناعي والحواجز الفسفورية والمخاريط والإضاءة اللازمـه بمحيط الاعمـال بالكامل لضمان أمـن وسلامة المواطنين وكـذا تركـيـب اللـوحـات الإرشادية والتحذيرية اللازمة للتحويلة المرورية لإرشاد وتوعية المواطنين والتيسير عليهم، إضافة إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

 

تركيب الكمر الخرساني
تركيب الكمر الخرساني
تركيب الكمر الخرساني
تركيب الكمر الخرساني
تركيب كمر خرساني الطريق الدائري شارع رييع الجيزي محافظة الجيزة أخبار محافظة الجيزة

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